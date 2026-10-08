Mizrachi asume responsabilidad por filas en centro de placas y propone cambios en la ley de producción de matrículas

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, asumió la responsabilidad por los inconvenientes y largas filas reportados por los contribuyentes en el trámite de entrega de placas y calcomanías vehiculares, al tiempo que anunció medidas inmediatas para agilizar la atención y propuso reformas legales al sistema de producción de matrículas en el país.



"La verdad, verdad... todo esto pasó por culpa mía, porque no delegué bien a mi equipo y mi equipo no supo ejecutar bien. Esa es mi culpa. Yo soy el líder de esta organización, y si me tuve que incomodar estando enfermo, es mi culpa", expresó Mizrachi.

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Para mitigar las demoras y el costo para los usuarios, la Alcaldía de Panamá habilitó una hora de estacionamiento totalmente gratuita en los estacionamientos del Centro de Placas del Parque Francisco Arias Paredes (vigente del 8 al 13 de octubre).

Asimismo, se anunció la apertura de más cajas de cobro y la optimización de los flujos de atención para reducir los tiempos de espera.

"Si hemos reducido los tiempos por debajo de la hora, ir a buscar la placa te va a salir gratis", aseguró Mizrachi.

Crítica al monopolio de producción y llamado a la Asamblea

Mizrachi cuestionó el sistema actual mediante el cual se producen las placas vehiculares en Panamá, señalando que las alcaldías enfrentan el descontento ciudadano a pesar de no controlar la fabricación ni las contrataciones de las matrículas.

Indicó que, por disposición legal, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene un monopolio asignado al Centro Vocacional Chapala para la confección de placas, impidiendo que los municipios liciten proveedores de manera competitiva.

Criticó que se apliquen multas a los conductores cuando no pagan a tiempo el impuesto, pero no existan sanciones cuando los órganos estatales sufren retrasos en la entrega de las matrículas.

Señaló que la Alcaldía solo percibe el impuesto de circulación, mientras que los ingresos por la placa física van a la ATTT. Propuso el principio del "no trabaja, no cobra" para garantizar que el Estado cumpla a tiempo con los contribuyentes.

El alcalde hizo un llamado directo a los diputados de la Asamblea Nacional para reformar las leyes vigentes y permitir la licitación pública de la fabricación de placas, argumentando que sin un cambio estructural en las reglas del juego, los problemas de suministro y distribución continuarán repitiéndose en las alcaldías del país.

