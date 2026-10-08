Órgano Judicial trabaja en un registro de Agresores Condenados

El Órgano Judicial informó que trabaja en la fase final de diseño e implementación del Registro Estadístico Judicial de Agresores Condenados, una herramienta digital concebida para consolidar y sistematizar la información sobre personas sancionadas penalmente por delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.

La iniciativa es liderada por la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ariadne Maribel García Angulo, en su calidad de coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del sistema judicial.

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Durante una segunda reunión de seguimiento, los equipos técnicos revisaron los avances de la plataforma digital, la cual actualmente se encuentra en etapa de ajustes y validación operativa.

Cumplimiento de la Ley 82 de 2013 y administración del sistema

La puesta en marcha de este sistema informático responde al mandato legal establecido en el artículo 33 de la Ley 82 de 2013, norma que tipifica el femicidio y sanciona la violencia contra las mujeres en Panamá.

Dicha disposición ordena a la Unidad de Acceso a la Justicia y Género estructurar y mantener actualizado un registro computarizado que recopile los datos de los agresores sobre la base de las sentencias condenatorias ejecutoriadas dictadas por los tribunales del país.

El Órgano Judicial confirmó que la Dirección de Modernización del Órgano Judicial estará a cargo de la administración técnica y operativa de la base de datos, garantizando la integridad de los registros estadísticos y el acceso a la información judicial para la formulación de políticas públicas de prevención y sanción.