Municipios integrarán cambio climático y gestión de riesgo en sus planes estratégicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Dirección de Desarrollo Territorial (DDT), presentó y entregó formalmente a la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) la Guía Metodológica para la Formulación de Planes Estratégicos Distritales.

El documento establece los lineamientos para que los gobiernos locales integren la Gestión de Riesgos de Desastres, la Adaptación al Cambio Climático y la atención prioritaria a Grupos Vulnerables dentro de sus instrumentos de planificación municipal.

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Esta herramienta, según el MEF, busca optimizar la articulación interinstitucional, mejorar el ordenamiento del territorio y dotar a los municipios de capacidades para prevenir desastres y mitigar los impactos del variabilidad climática.

Compromiso técnico y acompañamiento municipal

Durante el encuentro, las autoridades abordaron el rol que jugarán las alcaldías en la implementación territorial de estas políticas públicas:

Juan Carlos Miranda, director de la DDT, ratificó el compromiso del MEF de asesorar a los gobiernos locales en la estructuración de proyectos sostenibles que respondan a las demandas socioambientales de las comunidades.

En tanto que Jorge Ricardo "Dicky" Panay, director ejecutivo de AMUPA, ponderó la entrega de la guía como un paso indispensable para robustecer las competencias operativas y financieras de los municipios frente a las amenazas climáticas.

Por su parte, Iván De León, alcalde del distrito de Santa María (provincia de Herrera) e integrante de la junta directiva de AMUPA, enfatizó que la articulación entre el gobierno central y las municipalidades garantizará inversiones públicas más seguras y resilientes.

Con la distribución de este manual, las comunas del país iniciarán la actualización de sus planes de desarrollo distrital incorporando criterios estandarizados de vulnerabilidad, prevención de riesgos y protección social.