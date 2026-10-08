De la red de Epstein al caso Cornell: sobrevivientes rompen el silencio y exigen el fin de la impunidad

Dos sobrevivientes de los abusos del magnate Jeffrey Epstein expresaron este jueves su apoyo a la denunciante de violación en la Universidad de Cornell, durante una protesta en Nueva York convocada por la organización feminista Women's March para exigir "un cambio" sistémico.

Las sobrevivientes, Jenna Lisa y Marina Lacerda, quienes eran menores de edad cuando sufrieron los abusos de Epstein, alzaron su voz en el acto de Women's March celebrado en Foley Square bajo el lema "I am Jane Doe" (Yo soy Jane Doe).

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"¿Cuántas veces se deja a las sobrevivientes cargando con las consecuencias? La vergüenza corresponde a quienes abusaron de nosotras, a quienes lo facilitaron y a las instituciones que no nos protegieron", clamaron ante unas 300 personas.

Lisa y Lacerda, convertidas en activistas contra la violencia sexual, enfatizaron que las víctimas no piden un "tratamiento especial", sino una rendición de cuentas igualitaria: "El dinero no debería comprar silencio, ni las conexiones deberían comprar inmunidad".

Movilización nacional y protestas en Cornell

La manifestación en Foley Square forma parte de unas 200 acciones convocadas por Women's March en todo Estados Unidos. La movilización busca solidarizarse con la exalumna de la Universidad de Cornell que denunció haber sido drogada y violada en 2024 por siete miembros de una fraternidad, un caso cuya investigación fue reabierta tras detectarse posibles fallos internos y presentarse una demanda civil.

Durante la concentración, los asistentes portaron pancartas con consignas como "Protejan a las sobrevivientes", "Dejen de proteger violadores" y "No todos los hombres, pero siempre un hombre".



Criticas a la cultura de la violación y vacíos legales

La organización utilizó el lema "Frenen la violencia sexual: de la Frat House a la White House", comparando los mensajes del chat de los miembros de la fraternidad con comentarios misóginos atribuibles a figuras públicas como el presidente Donald Trump.

Entre las principales demandas, la agrupación exigió reformas legislativas en cerca de 20 estados de EE. UU. que aún mantienen un "vacío legal" respecto a la violencia sexual cometida cuando la víctima está bajo los efectos del alcohol, evitando que la ebriedad voluntaria pueda ser equiparada procesalmente con el consentimiento.