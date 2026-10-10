Durante las primeras 20 horas posteriores al sismo del viernes y hasta esta mañana, el sistema automático del Instituto de Geociencias (IGC) ha localizado un total de 135 réplicas. Esta secuencia sísmica ha mantenido un ritmo constante de aproximadamente 7 eventos por hora.

Entre la gran cantidad de movimientos registrados, destaca la ocurrencia de cuatro réplicas de gran intensidad que superaron la magnitud 6.0. Específicamente, los eventos más significativos alcanzaron magnitudes de M 6.9, M 6.5, M 6.2 y M 6.1.

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Es importante señalar que la cantidad de réplicas que han ocurrido en realidad supera la cifra visibilizada en los mapas automáticos. El sistema del IGC procesa de manera inmediata únicamente aquellos sismos con energía suficiente para ser detectados con claridad por múltiples estaciones en paralelo.

Por esta razón, los sismos de menor magnitud quedan temporalmente fuera del conteo público hasta ser analizados de forma individual. La cifra real de réplicas es considerablemente mayor y continuará incrementándose a medida que los analistas del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá completen la revisión manual.

En cuanto a la distribución geográfica, los sismos secundarios se extienden a lo largo de una franja de aproximadamente 230 kilómetros, abarcando desde el este de la Isla de Coiba hasta el este de Tonosí. Esta alineación espacial coincide plenamente con el mecanismo focal del evento principal.

Dicho mecanismo corresponde a un fallo de rumbo, en el cual dos bloques de la corteza terrestre se desplazan horizontalmente uno contra el otro, provocando una ruptura continua a lo largo de la falla y no en un punto aislado.

Es un comportamiento completamente normal que la actividad sísmica continúe, por lo que las réplicas persistirán durante semanas, disminuyendo gradualmente en frecuencia, aunque varias de ellas continuarán siendo perceptibles para la población.