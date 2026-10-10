Aeropuerto de Tocumen mantiene operaciones, pero con cada réplica se detienen despegues y aterrizajes

Tras el sismo registrado este viernes, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que mantiene activas medidas preventivas de seguridad para resguardar a los pasajeros y al personal que transita por sus instalaciones.



A través de un comunicado oficial dirigido a los usuarios, la terminal aérea detalló que, si bien las operaciones generales continúan, los despegues y aterrizajes se suspenden de forma temporal cada vez que se percibe una réplica en la zona.



Procedimientos de inspección y seguridad

Durante cada pausa operativa, equipos técnicos del aeropuerto llevan a cabo revisiones exhaustivas en las siguientes áreas fundamentales: Pistas de aterrizaje y despegue, calles de rodaje y plataformas, infraestructura e instalaciones aeroportuarias.



Una vez concluidas las inspecciones y verificado que se cumplen todas las condiciones de seguridad necesarias, se reanudan los vuelos de manera paulatina. Este procedimiento preventivo se repetirá ante cualquier nueva réplica que sea percibida.



Posibles retrasos y recomendaciones a los viajeros

En coordinación con las distintas aerolíneas, las autoridades aeroportuarias avanzan en la reorganización del tráfico aéreo; sin embargo, advierten que estas interrupciones temporales pueden generar retrasos y modificaciones en los horarios de vuelo programados.



"Comprendemos las dificultades que esta situación ocasiona. Les pedimos mantener la calma, seguir las indicaciones del personal aeroportuario y mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estado de su vuelo", señala el comunicado de Tocumen.



El aeropuerto agradeció la paciencia y colaboración de la ciudadanía, reiterando que estas medidas se implementan con el único propósito de proteger la integridad física de todos los usuarios e itinerantes.

