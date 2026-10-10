CAF destina 250 mil dólares, en forma inicial, a Panamá para la atención y recuperación tras el reciente terremoto

Ante el terremoto registrado este viernes en el territorio panameño, CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– anunció el otorgamiento de una donación inmediata de 250 mil dólares. Estos fondos económicos tienen como objetivo primordial contribuir de manera directa a la atención de las necesidades humanitarias más urgentes derivadas de esta emergencia nacional.

Como medida complementaria de gran impacto, el organismo multilateral puso a disposición del Gobierno de Panamá una importante línea de financiamiento para desastres naturales por un monto de $50 millones. La activación de esta herramienta de crédito brindará al Estado panameño el respaldo financiero indispensable para avanzar con agilidad en la recuperación de las zonas afectadas.

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Los recursos económicos y financieros articulados por la institución permitirán al país centroamericano responder con rapidez ante la contingencia.

Gracias a la flexibilidad de estos instrumentos, las autoridades locales contarán con financiamiento ágil tanto para la respuesta operativa inmediata como para las fases posteriores de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada.

Al respecto, el Presidente Ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados Guida, expresó la solidaridad del organismo multilaterial con la población damnificada: “Hoy acompañamos al pueblo de Panamá que ha sido afectado por el terremoto. Desde CAF ponemos a disposición del Gobierno nuestros recursos y capacidades, primero para atender las necesidades más urgentes y luego para acompañar la recuperación y la reconstrucción”.

Esta importante canalización de recursos se lleva a cabo en estrecha coordinación y trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF). Esta alianza interinstitucional busca garantizar que el apoyo financiero se ejecute de manera estratégica y eficiente en los sectores prioritarios para atender la crisis.

Con esta determinante acción de auxilio financiero, CAF reafirma de manera contundente su respaldo y compromiso con el Gobierno y el pueblo panameño en un momento de especial necesidad, consolidándose como un aliado clave frente a las contingencias climáticas y desastres naturales en la región.