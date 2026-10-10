Tchouaméni: 'No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja'

El jugador del Real Madrid Aurélien Tchouaméni afirmó que no entiende "lo que pasa con los árbitros" tras la victoria de su equipo ante el Villarreal (1-0) en la octava jornada de LaLiga EA Sports, después de que el colegiado expulsara a su compañero Vinícius por agarrar del pelo a Saliba.



"No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo", apuntó el francés en los micrófonos de Real Madrid TV sobre la acción en la que Vinícius vio cómo le anulaban el gol que habría sido el 2-0 por falta previa al agarrar del pelo a Saliba y, además, era expulsado con roja directa.



Analizó el encuentro contra el equipo castellonense: "Contento, porque sabemos que el Villarreal es un gran equipo. Seguro que podemos mejorar, pero después de tres semanas de parón no es fácil. Lo más importante es la victoria".



El Real Madrid no ha perdido todavía en casa esta temporada. "Con el apoyo del estadio, es más fácil. Es nuestra casa, tenemos que seguir ganando aquí. Tenemos que seguir con las victorias, lo hemos hecho hoy y vamos a mirar adelante", apuntó el francés.



El próximo compromiso del equipo blanco será frente al Roma, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. "Hemos empezado de la mejor manera en la 'Champions', tenemos que ir a Roma y ganar ese partido", sentenció.



Tchouaméni cumplió ante el Villarreal 200 partidos con la camiseta del Real Madrid. "Es un sueño, cada día agradezco a la afición, al presidente y al club, y a por más partidos y victorias", terminó.