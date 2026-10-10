MEF suspende temporalmente la entrega de Cepanim tras el sismo registrado en el país

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un ajuste en la programación de las jornadas de entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) a nivel nacional, como medida preventiva ante la coyuntura generada por el reciente evento sísmico en el territorio panameño.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que la medida contempla la suspensión temporal de la atención en las sedes provinciales del MEF, el centro habilitado en Megápolis Outlets y los puntos de consulta ubicados en el edificio AVESA.

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"En este momento, la seguridad de los beneficiarios, así como la de los funcionarios encargados de brindar la atención, son nuestra prioridad", enfatizó el MEF en el comunicado.

La entidad remarcó su disposición de reanudar el proceso de entrega de los certificados en cuanto las condiciones generales permitan garantizar un entorno seguro.

Se exhortó a los ciudadanos y beneficiarios del CEPANIM a mantenerse atentos a las redes sociales e información oficial del ministerio, donde se anunciarán oportunamente las nuevas fechas para la reanudación de los retiros.

El MEF reiteró que trabajará para retomar la atención de forma organizada, responsable y segura una vez sea factible restablecer las operaciones habituales.

