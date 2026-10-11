Luego de una paralización sin precedentes de más de 40 horas fuera de servicio, el Metro restableció plenamente la atención a sus usuarios en sus dos líneas, a las 8:00 a.m. de este domingo.

La red ferroviaria de la capital había suspendido de manera preventiva sus trayectos desde el pasado viernes alrededor de la 1:00 p.m., instante en que un potente sismo de magnitud 7.5 que sacudió con fuerza a todo el país.

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El proceso de verificación técnica para autorizar la reapertura del sistema enfrentó severas dificultades operativas durante todo el fin de semana.

Las evaluaciones de seguridad en la infraestructura debieron interrumpirse en múltiples ocasiones debido a la incesante ocurrencia de réplicas que continuaron registrándose tras el terremoto principal, lo que obligaba a los inspectores a detener sus labores por precaución.

Los equipos de mantenimiento y especialistas en estructuras concentraron sus esfuerzos en inspeccionar minuciosamente el trazado de la Línea 1. Se prestó especial atención a su tramo subterráneo de 6 kilómetros de longitud, así como a las extensas secciones elevadas que completan dicha ruta, verificando que los túneles y viaductos no presentaran fisuras o fallas que comprometiesen la seguridad de los trenes.

De igual forma, el personal especializado evaluó la totalidad de la Línea 2, la cual transcurre completamente elevada a lo largo de su recorrido desde la estación intermodal de San Miguelito hasta la terminal de Nuevo Tocumen. Cada columna, viga y sistema de señalización a lo largo del viaducto elevado fue examinado exhaustivamente antes de dar luz verde a la reactivación del servicio.

Esta paralización representa el evento de interrupción más extenso e importante que ha experimentado el Metro desde que inició sus operaciones comerciales en el año 2014. Nunca antes en sus más de diez años de historia el sistema de transporte masivo de la ciudad se había visto obligado a suspender sus viajes durante un periodo tan prolongado por causas de fuerza mayor.