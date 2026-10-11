MINSA y CSS habilitan nuevas plazas para médicos residentes e internos

En estricto apego a las normativas vigentes y bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, se llevó a cabo el segundo acto de Viva Voz para la adjudicación de plazas de formación médica en el país.

Durante el proceso, el Ministerio de Salud (MINSA) puso a disposición 270 plazas, mientras que la Caja de Seguro Social (CSS) aportó 112 vacantes.

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Las autoridades de la cartera de Salud destacaron que este procedimiento transparente forma parte de un esfuerzo sostenido desde el año 2024 para fortalecer el sistema sanitario nacional mediante el incremento de oportunidades de especialización y práctica clínica.

En ese sentido, la entidad reporta la creación histórica de aproximadamente 592 nuevas plazas destinadas a médicos internos a lo largo de la presente gestión.

Asimismo, la estrategia impulsada por el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, junto con la Dirección de Recursos Humanos de la institución, ha ampliado la cobertura de estas convocatorias públicas a otras disciplinas fundamentales de las ciencias de la salud.

Como parte de esta expansión presupuestaria y docente, se incorporaron 30 nuevas plazas para el internado en Odontología y 26 para Medicina Veterinaria, consolidando un avance integral en la formación de profesionales del sector público.