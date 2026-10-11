Daddy King fue mucho mejor y clasifica al Velocidad del Caribe

Daddy King confirmó que es de lejos en mejor potro nacional de tres años, en distancia de corta, tras ganar el clásico Rubén Orillac Alfaro y Rubén Orillac Pérez y clasificarse como principal representante de Panamá para el clásico Velocidad del Caribe.

Montado con maestría por Jesús Anel Barría, el vistoso alazán de 1025 libras, tuvo un pique limpio, se ubicó detrás del puntero de Leader Of The Band al cual sometió al desembocar a la tierra derecha en donde se agigantó para ganar con firmeza.

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Propiedad del Stud Buena Fe, de Andrés Farrugia González, Daddy King completó el recorrido de 1200 metros en1:13.2 y fue presentado por Roberto Arango, quien ganó los dos clásicos disputados en la tarde.

El ganador, un hijo de Little Daddy en Fashion Doll, respondió a la buena administración, toda que fue reservado justamente para esta carrera, por las cualidades que ya había demostrado.

Mente Brillante, que había fallado, en sus aspiraciones para el Internacional del Caribe, se coló en el Velocidad, mientras que Yellowstone, Leader Of The Band y Con Paso Firme, también del Stud Buena Fe, cerró el marcador oficial.

La carrera se dio con un paso bastante cómodo luego que marcaron 23 los primeros 400 metros, 47.1 la media milla y tiempo total de 1:13.2.

Con el triunfo de Daddy King el Stud Buena Fe, en caso de confirmar, viajaría a la Serie Hípica del Caribe con dos fichas: Silencio Criminal y Daddy King.