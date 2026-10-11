Macho Mule galopó en el clásico de los Fernández

El tordillo Macho Mule ganó al galope el clásico en honor a la familia Fernández, disputado este 11 de octubre en el Hipódromo Presidente Remón y conservó su invicto en dos presentaciones.

El potro de dos años se sobrepuso a un estorbo al momento de la partida que lo dejó último y fue avanzando por fuera, para pasar y ganar holgadamente, bajo las botas de Jimmy Carrión.

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Macho Mule, por Army Mule en Good Creation, tocó la meta con amplia ventaja sobre Colonense, que punteó todo el tiro. Niño Mateo fue tercero sobre Infinity Honour y Nico P., que cerró el pelotón.

El ganador, propiedad del Stud El Águila, de Eric Antonio Delvalle, fue presentado a la victoria en el Clásico Arquimedes (Fat) , Arquimedes Jr., Íbero Fernández D. , Íbero y Rafael Fernández P. por Roberto Arango y cargó 120 libras

La carrera, que se disputó sobre 1100 metros, fue cubierta por el ganador en 1:05.2, después de que el puntero marcara 23.2 los primeros 400 metros, y 47.2 la media milla.

Terminada la carrera, la familia Fernández en pleno premió a los representantes de Macho Mule que se perfila como el mejor de su división.