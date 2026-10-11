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Panamá

Macho Mule galopó en el clásico de los Fernández

Publicado 2026/10/11 19:15:00
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

Macho Mule, por Army Mule en Good Creation, tocó la meta con amplia ventaja sobre Colonense.

Macho Mule se impuso con autoridad. Foto: Boris Valdivieso.

Macho Mule se impuso con autoridad. Foto: Boris Valdivieso.

Macho Mule en el círculo de ganadores. Foto: Boris Valdivieso.

Macho Mule en el círculo de ganadores. Foto: Boris Valdivieso.

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El tordillo Macho Mule ganó al galope el clásico  en honor a la familia Fernández,  disputado este 11 de octubre en el Hipódromo Presidente Remón y conservó su invicto en dos presentaciones.

El potro de dos años se sobrepuso a un estorbo al momento de la partida que lo dejó último y fue avanzando por fuera, para pasar y ganar holgadamente,  bajo las botas de  Jimmy Carrión.

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Macho Mule, por  Army Mule en Good Creation, tocó la meta con amplia ventaja sobre  Colonense, que punteó todo el tiro.  Niño Mateo fue tercero sobre Infinity Honour y Nico P., que cerró el pelotón.

El ganador,  propiedad del Stud El Águila,  de Eric Antonio Delvalle,  fue presentado a la victoria en el Clásico Arquimedes (Fat) , Arquimedes Jr., Íbero Fernández D. , Íbero  y Rafael Fernández P.  por Roberto Arango y cargó  120 libras

La carrera, que se disputó sobre 1100 metros, fue cubierta por el ganador en  1:05.2, después de que el puntero marcara 23.2  los primeros 400 metros, y 47.2 la media milla.

Terminada la carrera,  la familia Fernández en pleno premió a los representantes de Macho Mule  que se perfila como el mejor de su división.

 

 

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