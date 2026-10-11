LPF reprogramará los partidos de la fecha 12 para el próximo fin de semana

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) confirmó la reprogramación de los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura, al igual que los encuentros programados en la Liga PROM y la Liga Juvenil, como medida preventiva luego del fuerte sismo que sacudió el territorio nacional.



La decisión de postergar la jornada responde a las evaluaciones de infraestructura e inspecciones técnicas que realizan el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en los distintos estadios del país, además de garantizar la seguridad de los atletas, cuerpos técnicos y aficionados.

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Según comunicó la organización, las acciones del fútbol nacional se reanudarán el próximo fin de semana, momento en que se disputará la jornada suspendida, mientras que el calendario de los partidos reprogramados de la fecha 12 se anunciará oportunamente.