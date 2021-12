Abuela Olga, a sus 88 años fue la figura de la Carrera del Bicentenerio en Boquete

El pasado domingo 21 de noviembre la sirena de una ambulancia y motorizados de la policía hacían ruido en las calles de Boquete, anunciaban la llegada a la meta de la abuela Olga Caballero de 88 años de edad, tras competir en los 10 kilómetros de la Carrera del Bicentenerio. El evento fue ganado por el dos veces olímpico Jorge Enrique Castelblanco, sin embargo ella fue la dueña del "show", en breves minutos su imagen recorría las redes sociales y los comentarios se desbordaban en elogios.

Olga Caballero, tuvo cuatro hijos, tiene cuatro nietos y seis bisnietos. Es oriunda de Cañas Verdes, Palmira, distrito de Boquete. Vive en la montaña en las faldas del majestuoso volcán Barú y asegura que no cambia ese lugar por ninguno.

Siempre ha caminado largas distancias, lo que le da la fortaleza y después de adulta se interesó en participar en carreras y caminatas en la ciudad de Panamá y en Chiriquí entre ellas las de Boquete y Cerro Punta.

Caballero, no tiene inconvenientes en ir desde su casa al centro de Boquete caminando, una distancia de 12 kilómetros que ya está acostumbrada a realizar. " Desde los 8 años en la Finca Esmeralda, iba con mi padre para hacer la labores de ordeño, buscaba las vacas, jugaba con los terneros y los montaba, pero le decía a mi hermana que no dijera nada porque nos castigaban. Fui muy intrépida y además me gustaba trabajar. Cosechaba café, me subía a los árboles y corría mucho, lo disfrutaba".

La abuela comenta que para la Semana Santa siempre caminaba hasta el Cristo de Alanje, para asistir a la procesión, desde su casa es muy lejos y nadie la quería acompañar, algunos se arrepentía en el camino y se iba sola.

Olga Caballero, apareció en la Carrera del Bicentenerio en Boquete, después de cuatro años de haber participado en la Carrera de Altura en Cerro Punta. La pandemia de coronavirus la mantuvo alejada de las actividades deportivas masivas al igual que a muchos deportistas.

El día para esta señora inicia con una taza de café a las 5:45 a.m. y entre lo que le gusta desayunar están: los huevo revuelto, bofe frito, patacones, hojaldre, tortillas de maíz y los chicharrones, estos últimos son sus favoritos.

"Después que tomo café, alimento las gallinas, el caballo, los perros, limpio con machete el jardín y entre las 9:00 y 10:00 de la mañana me tomó la chicha de guineo. También tengo que cortar leña, para ahumar carne y cocinar en el fogón. No me gusta cocinar con gas, solo cuando llueve o que la leña está fría, lo mío es hacer la comida con leña, no me acostumbro a usar la cocina de gas", aseguró la abuela deportista.

Cuando estaba corriendo el domingo 21 de noviembre pasaba frente a la Iglesia en Boquete y escuchó la ambulancia y las motos y pensó que alguien estaba enfermo, pero no se imaginaba que la venían escoltando. "Yo iba saludando a toda la gente y me sorprendieron la sirenas, gracias a Dios llegué bien a la meta".

La abuela Olga, dice que donde vive hace mucho frío, pero que antes era más fuerte, pero la deforestación afecta mucho el cambio del clima. Asegura que ha subido varias veces el volcán Barú y que antes también recolectaba moras con su hermano y un día iban muy temprano subiendo cuando escucharon un ruido y vieron muy cerca un puma comiéndose un armadillo, pero no se asustaron y cuando regresaron todavía esta en el lugar.

Olga Caballero, asegura que no le gusta el doctor y no tiene la necesidad porque goza de buena salud y le gusta estar en la montaña, se siente libre y puede hacer toda la actividad física que quiera. Recomienda hacer ejercicios y comer bien, no le gustan los vagos. “no me gusta ver la gente sentada sin hacer nada y me pongo de ejemplo, no tengo pereza de nada y me gusta estar activa”.

Jaime Caballero, es uno de sus sobrinos que también le gusta correr y la acompaña a los eventos deportivos. Entre sus metas están competir el próximo año en la Carrera de Altura y además le gusta las cabalgatas por lo que espera estar en las próximas ferias de la provincia.