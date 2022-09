Amazonas y Gorillaz defienden su título en el Flag Football

Con 22 equipos y más de 800 jugadores verán acción en el torneo masculino y femenino de la Liga PTYFLAG de Flag Football que tendrá su tradicional Kickoff este viernes 9 de septiembre desde las 7:30 p.m. en la sede oficial el estadio Emilio Royo, ubicado en la Ciudad deportiva Irving Saladino.

Ambas categorías se jugarán simultáneamente y participarán equipos de la capital, Colón y Panamá Oeste. Parten como favoritos a revalidar su título los campeones defensores Amazonas en la rama femenina y Gorillaz en la masculina.



La jornada inaugural la, inician en la categoría femenina las Black Eagles contra las Grizzlies.

Mientras que en el juego de fondo se medirán los Cyclons vs Pirates



Participarán en la categoría masculina Gorillaz, Cyclons, Bulldogs, Pirates, The Mob (Pma Oeste), TuneSquad, Águilas Doradas, Patriots, Bengals (Colón), Road Runners (Colón) y Toros.



En la femenina competirán Amazonas, Águilas Doradas, Black Eagles, Grizzlies, Las Gorillaz, BlackHawks, Patriots, Águilas de UP, Golden Arrows (Pma Oeste), Taipans (Pma Oeste) y Scorpions (Colón).

El Ing. Luis Alfredo Navas, en representación de PTYFLAG agradeció la confianza de los equipos y jugadores, reflejado en el crecimiento de la liga. Estoy muy feliz que podamos contribuir al crecimiento responsable de nuestro deporte y apoyar el desarrollo del talento que nos representa en torneos internacionales e incluso puedan esos jóvenes puedan aspirar a becas deportivas en nuestro país y en el extranjero. T