Ancelotti destaca liderato de Benzema

La evolución de Karim Benzema respecto a las dos etapas de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid impulsó el análisis del técnico italiano, que ve al delantero francés "más determinante" en el presente, con "más personalidad" y "más líder".

"La carrera de Benzema es muy larga y crece cada año. Con los años ha mejorado su personalidad en el campo, su liderazgo, porque el jugador siempre ha sido bueno, pero ahora destaca porque es más determinante, tiene más personalidad y es más líder", manifestó en rueda de prensa.

La posible llegada de jugadores de la talla de Kylian Mbappé o Erling Haaland no afectará en nada, según piensa Ancelotti, al momento excelso de Benzema.

"Considerando la edad que tiene Karim, que está siendo el mejor, no cambia nada el compañero que tenga. Seguirá siendo el mismo. Conozco su físico, será en el futuro uno de los jugadores más importantes del club sea cual sea su compañero", defendió.

Por su lado, Real Madrid hará un balance a final de temporada para decidir si Carlo Ancelotti sigue siendo su entrenador el próximo curso, según afirmó el técnico italiano, que dijo que se "hará una evolución para tomar una decisión" y expresó su esperanza personal de ganar títulos grandes para seguir al mando.

"Al final de la temporada el club hará una evolución para tomar una decisión, yo disfruto de este ambiente cada día", aseguró Ancelotti en rueda de prensa en la víspera del Real Madrid-Getafe de liga."Yo no me pongo nota, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. El club me da mucha motivación para trabajar a tope y nada más. Tengo que esperar a final de temporada a ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos", añadió.

Ancelotti demostró que entiende a la perfección el cargo de entrenador de un equipo como el Real Madrid, tolera la crítica y asegura que en el triunfo, pocos se acuerdan del técnico.

"Tengo la suerte de tener mucho equilibrio y tranquilidad. Soy una persona que ha tenido suerte en la vida, afortunadamente he tenido el covid en el periodo bueno, me he aislado en una habitación de casa y no he escuchado nada. Estoy acostumbrado a esto, el entrenador destaca solo cuando el equipo pierde", argumentó.