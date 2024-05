Ancelotti sobre la clasificación del Real Madrid: 'Es algo mágico y no hay explicación'

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, definió la remontada ante el Bayern Munich (del 0-1 pasó al 2-1 con dos tantos de Joselu en los minutos 88 y 90) como "algo mágico" que volvió a "pasar" y para lo que no tiene ninguna explicación lógica, en un equipo en el que ni él mismo pensaba que iba a hacer una emporada tan buena.

"Ha pasado otra vez. Es algo mágico. No hay mucha explicación. Hemos jugado bien. El partido es difícil, complicado. Buen control del partido y después no hemos perdido la cabeza cuando han marcado. Poco a poco hemos recuperado el partido. Agradezco todo a la afición, al club y a los jugadores, que han hecho una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco. Llegar a la final es un éxito pase lo que pase. Si pienso hasta la final, lo vamos a pasar muy bien todos. Pido hora para ir a Cibeles, porque hay una felicidad que contagian este ambiente y los jugadores", dijo.



"Hemos tenido muchos problemas. Las lesiones. Todo el mundo habla de Courtois, Militao, Alaba, Vinicius dos meses fuera, Bellingham... Y nunca nos hemos quejado. El equipo ha tenido la oportunidad de estos problemas para mostrar cuál es el valor real de esta plantilla", añadió.



El técnico italiano tuvo palabras especiales para una figura que para él es clave en el Real Madrid: "Hay un capitán que se llama Florentino Pérez y todos nosotros somos marineros. Y no hablamos del mar. Es un fantástico presidente que ha creado esta fantástica generación de futbolistas. Ha logrado muchas cosas y podemos lograr otra Champions", apuntó.



"El Real Madrid es una familia manejada muy bien por el presidente. Un club de fútbol con una historia y una tradición que pesa por los que tienen la suerte de trabajar aquí y vestir esta camiseta", añadió.



Ancelotti también habló sobre el gol anulado al Bayern Múnich por fuera de juego y del que se lamentó el técnico del equipo muniqués,Thomas Tuchel: "La última jugada es bastante clara. Pensaba que era fuera de juego, el línea levanta, el árbitro pita y nosotros paramos. Este árbitro ha pitado una final de un Mundial. Nosotros nos podemos quejar del gol anulado, Kimmich se ha tirado", manifestó.



También dijo que su afición marcó la diferencia ante el Bayern Múnich "como en otras ocasiones" y afirmó que "parece una costumbre" todo lo que el Real Madrid ha conseguido en el Bernabéu, "un magnífico estadio".



Asimismo, indicó que esta remontada no fue la más complicada porque con el empate el Real Madrid tenía la opción de disputar la prórroga. Sin embargo, ante el City, recordó, necesitó dos tantos en los últimos minutos para que el partido se fuera al tiempo extra.



"Todo es difícil de explicar. Imposible. He dicho que es la magia de este club en esta competición o ene este estadio con esta afición. Cuando compares estos sentimientos, es algo especial", insistió.

Respecto a la actuación de Vinícius, señaló que el jugador brasileño aportó en la semifinal "lo que pueden hacer muy pocos jugadores". También resaltó que apareció tanto en el choque de ida como en el de vuelta y dejó claro que lo que hizo en ambos duelos "no se puede ver muchas veces".



Por último, tuvo palabras para Joselu, el héroe del partido con un doblete al final: "Es un reflejo fantástico. Ha aportado mucho esta temporada. No ha tenido muchos minutos, pero es un reflejo perfecto de lo que ha hecho esta plantilla. Jugadores que han aportado mucho sin perder la confianza y la idea de que podían aportar al equipo", concluyó