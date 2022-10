Andrea Lafarja: 'La adrenalina de correr autos la llevo en mi sangre y vuelvo al Rally Dakar'

Su padre y tres de sus hermanos han dedicado parte de su vida a las carreras de autos y esa adrenalina también la lleva en la sangre la paraguaya Andrea Lafarja, quién se alista para participar por tercera vez en el Rally Dakar 2023.

La piloto del Puma Rally Team, estuvo en Panamá donde compartió sus experiencias en el difícil deporte del automovilismo donde las competencias en terrenos de todo tipo incluyendo dunas en los desiertos son un gran reto para los más intrépidos conductores.

Lafarja, es la primera paraguaya en completar el Raly Dakar, además de bicampeona de Rally Country y la primera mujer en ganar el Rally de Chaco.

"Volvemos a competir en esta prueba que es la más difícil del mundo y se realizará en Arabia Saudita del 31 de diciembre al 15 de enero. Nosotros como pilotos tenemos una preparación de casi un año, tenemos que ir bien físicamente y mentalmente, es un trabajo arduo porque incluso al final de la competencia llegamos a perder unos cinco kilos de peso", aseguró Lafarja tras su visita a Panamá.

"Muchas veces nos quedamos sin agua, sin comida y hay que estar bien centrados mentalmente para afrontar el terreno que incluye parte muy rocosa y además dunas en el desierto" indicó la piloto que fue traída por Puma Energy y Ricardo Pérez.

La paraguaya, asegura que este deporte le apasiona porque es uno de los pocos donde no hay una diferencia marcada entre los hombres y las mujeres y en el camino todos deben demostrar su capacidad para conducir en escenarios complicados.

Lafarja, quién ha sufrido varios accidentes dijo que inició un poco tarde el automovilismo específicamente el Rally después que uno de sus hermanos la animara. "Me dijo ya es tú turno de demostrar lo que sabes. Desde pequeña yo quise correr, pero nadie me hacía caso y en mi época no había mujeres corredores".'

"Este año vamos a correr el Rally en un auto Toyota Hilux con la alianza de Ricardo Pérez S.A y Puma, estoy segura que vamos a batallar y además tenemos un buen equipo humano para enfrentarlo los dos terrenos hostiles que tiene Arabia Saudita".

Lafarja, asegura que ha estudiado a sus rivales y que son de primera clase entre ellos el español Carlos Sainz Vázquez y el francés Stéphane Peterhansel. "Son los mejores del mundo, yo les conozco como manejan, pero nosotros con la camioneta nueva podemos competir en esta categoría que es la más grande." Si bien es cierto Lafarja disfruta lo que hace, asegura que muchas veces se ha preguntado que hago metida aquí en este Rally Dakar que es muy difícil, pero bueno hay que ser fuerte de mente, pero al final lo más gratificante es cruzar la meta y saber que venciste a la prueba más complicada del mundo".