Antoine Griezmann culpa a los jugadores por goleada sufrida ante la Juventus

El delantero del Barcelona Antoine Griezmann consideró que "la culpa es de los jugadores" después de que el Juventus de Turín venciera por 0-3 en el Camp Nou.

"La culpa es de los jugadores porque somos los que jugamos. Hay que querer mejorar. Solo así iremos hacia adelante. Podemos buscar excusas, pero la única manera es dejar todo esto a un lado y trabajar", añadió.

Griezmann explicó que "en la primera parte nos han pasado por encima. Nos han faltado ganas y actitud, y ganas de correr y de defender. Y en el segundo tiempo ellos tenían la ventaja y ha sido más fácil para nosotros atacar".

El francés opinó que el Barcelona dio "una imagen muy fea a la afición y a nosotros mismos. Tenemos el nivel, el talento y las piernas para que nos dé para competir con los mejores". Admitió que esta nueva derrota "anímicamente es un palo bastante duro pero viene bien para poner las cosas en su sitio y para despertarnos".

Por su lado, Ronald Koeman explicó que “la derrota ha sido por culpa de la primera media hora” .

“Hemos entrado al partido pensando en no perder en vez de ir con la actitud de ganarlo. Además, no hemos tenido el control y defensivamente no hemos estado bien. En cambio, el Juventus ha salido convencido”, añadió en este sentido.



Koeman dijo que “antes del partido hemos hablado sobre todo juntar al equipo, pero para juntarse hay que ganar batallas y duelos de uno contra uno y no ha sido así. Hemos dejado mucho espacio entre líneas. Estoy preocupado porque he visto de salida un equipo sin confianza y agresividad”.

Además, el técnico holandés opinó que el primer penalti del partido, el de Ronald Araújo a Cristiano Ronaldo, “no lo era”.



Por otro lado, Koeman no considera que este abultado resultado ante el equipo turinés signifique que el Barça no tiene nivel para ganar esta Liga de Campeones: “el Barça tiene el nivel para competir al máximo nivel, hemos sumado 15 de los 18 puntos posibles. Hemos jugado dos partidos contra el Juventus y en el primer partido fuimos mejores que ellos. La de hoy es una lección que tenemos que aprender”.

Mientras que Leonardo Bonucci, capitán del Juventus Turín, aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo, que marcó dos goles de penalti para abrir y cerrar la goleada 0-3 de su equipo al Barcelona en la Liga de Campeones, "nunca falla" en los momentos clave.

"Venir a Barcelona a marcar tres goles es una hazaña, ¿de no ser así cómo tenemos que llamarla? Es mérito de un gran grupo. Era necesario jugar con corazón y así fue. Conseguimos la primera posición, que era importante para la 'Champions' y para nuestro grupo", dijo Bonucci al acabar el partido del Camp Nou, en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".



"Contamos con un jugador como Cristiano, que nunca falla. Estábamos seguros de que haríamos un gran partido", agregó el defensa italiano.

El Juventus triunfó por 3-0 contra el Barcelona en el Camp Nou, con un doblete de penalti de Cristiano y un gol del estadounidense Weston McKennie, y se clasificó para los octavos de final como primero de grupo.