Panamá

Argentina frente a Polonia, pocos cambios

Pocos cambios se prevén ante el conjunto europeo, que tiene un pie en la siguiente fase. Le sirve un punto al cuadro polaco. También le podría servir a Argentina, pero no se lo garantiza. Por tanto, prefiere no correr riesgos la Albiceleste, no estar pendiente del otro choque entre Arabia Saudí y México. No estar en manos de otros.