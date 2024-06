Argentina vence a Chile y avanza a cuartos de final

Un gol a última hora de Lautaro Martínez, tras un chequeo en el VAR de tres minutos, dio la clasificación anticipada a Argentina a los cuartos de final de la Copa América con un triunfo por 0-1 sobre Chile, que con un punto buscará su suerte en la última jornada del Grupo A.



De nuevo suplente, 'el Toro' Martínez volvió a reivindicarse, pese a fallar un claro gol que le regaló Ángel di María en el minuto 93 y con su diana de hoy alcanzó la cima de la clasificación de cañoneros, con 2.



Su gol mete a la Albiceleste en cuartos y deja a Chile con la urgencia de ganar a Canadá, y de que Perú, que hoy cayó por 0-1 ante The Canucks, no haga lo mismo ante los de Lionel Scaloni.



Sobre un campo irregular, regado profusamente poco antes del comienzo y que ya despertó las sospechas de Ricardo Gareca y el 'autoimpuesto' silencio de Scaloni, la campeona del mundo tardó en esquivar el campo minado que le propuso Chile, que comenzó tratando de disputarle la pelota y concluyó el primer tiempo sin más recurso que parar el juego, sin armas para llegar al arco del 'Dibu' Martínez, un espectador en la etapa inicial



Argentina tardó más de 20 minutos en concluir con un disparo a meta una jugada, pero fue empujando contra su área a Chile y acumuló once disparos en el primer tiempo -tres a meta-, en el que tuvo un par de claras ocasiones para adelantarse.



Pudo marcar Messi, cuyo disparo al borde del área dio en el poste por fuera (m.37) y casi acaba en autogol acto seguido un rechace de Erik Pulgar, tras un peligroso centro de Nahuel Molina, que salió por la línea de meta por poco.



Dominador claro del juego mediada la primera mitad, el conjunto argentino fue sumando situaciones de peligro, pero ni Julián Álvarez, ni Rodrigo de Paul, ni Nico González o Enzo Fernández acertaron con la diana.



A Chile, mientras, la intención de pugnar por la pelota, anunciada la víspera por su técnico, le duró poco. Fue reculando sobre su campo, acumulando jugadores junto al área, demasiado lejos del arco rival como para pensar en que Alexis Sánchez o Eduardo Vargas pudieran inquietar al 'Dibu'.



No cambió el panorama tras el entretiempo.



Nahuel Molina no sorprendió a Claudio Bravo con su disparo al primer palo, tras un pase de Messi que lo dejó solo (m.50), y el capitán chileno volvió a negarle el gol a la Albiceleste, despejando lo justo contra su larguero un disparo franco de Nico González, once minutos después.



En busca de soluciones, Scaloni intentó, primero, un cambio de guardia en el ataque, con la entrada de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Ángel di María, y posteriormente, frescura por los laterales (Montiel y Acuña).



Para entonces, el empate era hasta un mal menor para el campeón porque La Roja hasta se pudo adelantar y se encontró con que solo el Dibu Martínez le evitó la desesperación, porque los dos primeros disparos chilenos, de Rodrigo Echeverría y Marcelino Núñez, obligaron a emplearse a Martínez.



Pero tanta insistencia tuvo el premio final. El gol de un 9 que mantiene la marca perfecta de la Albiceleste, que premió su mayor deseo por ganar y sigue emocionando a una afición entregada.



- Ficha técnica:



0 - Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla (Nicolás Fernández, m.86), Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar (Marcelino Núñez, m.76), Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Víctor Dávila; Alexis Sánchez (Marcos Bolados, m.66) y Eduardo Vargas (Ben Brereton, m.86).



Seleccionador: Ricardo Gareca



1 - Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gustavo Montiel, m.83), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Marcos Acuña, m.83); Rodrigo de Paul, Alexis Mc Allister, Enzo Fernández (Giovanni Lo Celso, m.65); Nicolás González (Ángel di María, m.73); Leo Messi, Julián Álvarez (Lautaro Martínez, m.73).



Seleccionador: Lionel Scaloni.



Gol: 0-1, m.87: Lautaro Martínez.