Argentinos opinan sobre el amistoso contra Panamá

La selección de Argentina cumplió con su última práctica en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires) previo al amistoso este jueves contra Panamá que, además, servirá como excusa para festejar el título del mundo logrado en Qatar 2022.

Sin certezas sobre el once titular, aunque con una ratificación por parte de Lionel Scaloni de que se respetarán los que habitualmente iniciaron en la última Copa del Mundo, los 34 jugadores de la Albiceleste se mostraron distendidos en el entrenamiento.

Liderados por Lionel Messi, la plantilla del actual campeón del mundo efectuó ejercicios en unas instalaciones que estuvieron todo el día rodeadas de miles de fanáticos que acudieron a rendir homenaje a sus ídolos y buscar un saludo, un autógrafo o una foto con ellos.

De los 26 jugadores que integraron la plantilla del campeón del mundo, el único ausente será Alejandro 'Papu' Gómez, que se recupera de una operación del tobillo y no fue autorizado a viajar por parte del Sevilla.

También quedará al margen de la convocatoria Alejandro Garnacho, que sufrió una lesión del tobillo y finalmente permanecerá en Manchester para completar su recuperación.

Por su parte, el delantero argentino Ángel Di María ponderó que el público "está enloquecido con lo que hizo el equipo", en referencia a la conquista del título en Qatar 2022, al término de un entrenamiento previo al amistoso que este jueves la Albiceste disputará contra Panamá en Buenos Aires.

"La gente está enloquecida con lo que hizo el equipo, con este grupo y hay que disfrutarlo. Es una locura lo que pasó con las entradas. Ojalá que la cosa esté tranquila mañana también y que no pase nada grave", sostuvo el jugador del Juventus italiano en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

"Es algo único ver a la gente contenta, es muy lindo y lo estamos disfrutando cada día. Espero que mañana sea un hermoso día. Estoy ansioso por la gran fiesta de mañana pero el objetivo es ganar, seguir por el mismo camino. Ya lo dijo Scaloni, se terminó que lo que se daba y los objetivos son los que vienen en camino", completó el 'Fideo' en rueda de prensa.

En la misma sintonía que su compañero, Alexis Mac Allister apeló a su humor y dijo: "A veces no puedo creer que soy, pero cuando tengo mal humor me acuerdo que soy campeón del mundo. Gracias a este Mundial vamos a ser parte de la historia, lo disfrutamos mucho y este jueves espero que sea así con la gente".

"No me sorprende nada, sabemos la locura y la felicidad de la gente argentina por esto que logramos. Nosotros lo vivimos de la misma manera, es muy importante cómo nos apoyan. Como Leo cuando salió con esa sonrisa, nosotros igual cuando nos toca estar con la gente. No hablamos, pero sabemos que va a ser un día muy importante como fue el micro. Tenemos muchas ansías de festejar como fue el día del micro", agregó el jugador del Brighton inglés en alusión a los festejos del 20 de diciembre, dos días después de proclamarse campeones.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, enfatizó este miércoles su alegría por haber conseguido el título del mundo en Qatar 2022 y poder festejarlo por partida doble este jueves en Buenos Aires y el martes próximo en Santiago del Estero.

"Soy un persona que me emociono mucho porque es un sueño todo lo que estamos viviendo. Estoy feliz porque vamos a poder disfrutar de un gran clima, de nuestra gente y de nuestra casa", enfatizó el 'Toro' en una rueda de prensa tras el entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

"Me toca disfrutar, porque tengo unos compañeros excelentes, un entrenador que me banca (sostiene) y una familia atrás que me apoya en todo momento", explicó, Alexis Mac Allister.

Por su parte, Julián Álvarez enfatizó que "fue una locura" lo vivido en diciembre pasado tras el Mundial y que ahora "sigue toda esa locura con la gente".

"Es lindo el reconocimiento, el cariño que nos brindan siempre. Vamos a intentar devolverle la alegría adentro de la cancha", agregó.

El delantero del Manchester City añadió que la locura generada por la demanda de entradas para el encuentro contra Panamá "era algo que se esperaba" y apuntó que "va a ser una fiesta que nos merecemos todos".

"Va a ser un partido y una noche única. Quisiéramos que estén todos los argentinos, pero también tuvimos la posibilidad de disfrutar en diciembre con la gente en las calles", indicó.