Armando Polo, aspira llegar al radar de Thomas Christiansen

El delantero panameño Armando Polo tiene sus objetivos claros, volver a realizar un buen torneo en El Salvador, intentar anotar la mayor cantidad de goles posibles y de esa manera poder tener alguna esperanza de ser convocado por el técnico del seleccionado mayor Thomas Christiansen.

Polo ya jugó en la Liga cuscatleca, primero en Sonsonate, luego en Santa Tecla, fue goleador en el país centroamericano y se encuentra a 6 dianas de llegar a 50 tantos, meta que admite desea cumplir y pasar con el Firpo.

El delantero fue cuestionado por su ausencia de la primera "burbuja" realizada en Coclé por el tpecnico Thomas Christiansen, pero el también exjugador del Sporting SM, fue directo en su respuesta.

"Esperemos, primero, hacer las cosas bien en Firpo, para que luego eso nos dé un agregado para estar en el radar del técnico de la selección panameña", expresó el delantero en una entrevista al diario El Gráfico salvadoreño.

Polo, admitió que tiene que trabajar fuerte y añadió que hasta la fecha no ha tenido comunicación con el técnico del seleccionado mayor nacional Christiansen.

El panameño llegó al Firpo, uno de los grandes y tradicionales de El Salvador, que regresa a la primera división del fútbol cuscatleco, luego de perder la categoría en el Clausura 2019 y tener problemas económicos, situación que parece cambió, a raíz de una nueva directiva.

"Hasta ahora no he tenido ningún problema con la administración. Lo que se ha hablado se ha cumplido hasta el momento por la directiva", expresó el pameño quien añadió que la propuesta de los "Toros" de El Salvador fue la mejor, aunque admite que tuvo ofertas de otros equipos, pero al final no se dio nada concreto.

El exjugador del Sanfra añadió a medios salvadoreños que hay que poner al Firpo en el lugar que se merece, uno de los grandes de ese país. De igual manera, recalcó que una de sus peticiones fue poder contar con Nelson "Russo" Barahona, un jugador "pase gol".

Polo fue claro al expresar que conoce la clase y calidad de jugador que es "Russo" Barahona.