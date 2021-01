Athletic se queda con la Supercopa; Barça lo lamenta

Mientras Athletic Club muestra su alegría por conseguir el título de Supercampeón de España iniciando el año 2021, el Barcelona no oculta su tristeza y su técnico Ronald Komenan lo lamenta, "estoy triste, al fútbol se juega para ganar títulos", dijo.

Versión impresa

El equipo de Bilbao se impuso 2-3 al Barcelona en tiempo de prórroga, donde Leo Messi recibió por primera vez en su carrera como jugador una tarjeta roja por dar un codazo cuando transcurría el minuto 120 del partido.

El técnico del equipo de Bilbao, Marcelino García Toral, se felicitó tras el ganar la Supercopa, lleva poco tiempo dirigiendo al Athletic Club, 12 días desde su presentación, este siendo "productivo".

"Llevo poco tiempo en Bilbao pero ha sido productivo", dijo Marcelino que consideró que todo "el mérito es de los jugadores, que llegaron hasta aquí y aquí ganaron dos partidos, dos partidos al Madrid y al Barça".

"Son esponjas y estaban convencidos de ganar tras haber ganado al Madrid", destacó, feliz por el "golazo" definitivo de Iñaki Williams en "una jugada preciosa con una finalización imposible de mejorar", sostuvo Marcelino.

Por su parte, Ronald Koeman, entrenador neerlandés del Barcelona, ha definido como "un partido muy disputado" la final de la Supercopa perdida frente al Athletic en Sevilla y aunque está "triste" porque "al fútbol se juega para ganar títulos", indicó que "no hay tiempo para venirse abajo".

Koeman, que se negó a comentar la expulsión de Leo Messi porque es "mejor no hablar de los árbitros", explicó la decisión de alinear a su capitán pese a la lesión que arrastraba, ya que él "sabe si está en condiciones o no de jugar. Dijo que estaba para jugar y ha hecho el máximo".

Mientras que Griezmann sostuvo, que "perder una final" le genera "todo tipo de malos sentimientos" y alabó al Athletic al recordar que "los equipos de Marcelino (García Toral) presionan muy bien", pero también achacó la derrota a "errores en la estrategia que habrá que trabajar durante la semana".

VEA TAMBIÉN: Christofer Jurado, animador en la Vuelta a Táchira

"No sé si hemos defendido mal estas jugadas, pero son detalles importantes para ganar los partidos. No he visto la expulsión de Messi al final, no sé qué ha ocurrido", concluyó el internacional galo.