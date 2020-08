Barcelona se prepara; Bayern Múnich es una máquina

El francés Antoine Griezmann, delantero del Barcelona, admitió ayer que los azulgrana tienen "muchas ganas" de afrontar el partido del próximo viernes frente al Bayern de Múnich (cuartos de final de la Champions) y aseguró que tienen "todas las herramientas" para ganar la competición.

En una entrevista en Barça TV, el delantero comentó que el equipo de Quique Setién ha trabajado "bien tácticamente" el partido. "Va a ser complicado, pero tenemos confianza", insistió.

"Lo más difícil es jugar sin nuestra gente, con el estadio vacío, no contar con su apoyo, pero vemos sus mensajes por las redes sociales", insistió el fráncés.

Griezmann dijo que al jugar en terreno neutral, este tipo de partidos se asemejan más a los que se disputan en competiciones internacionales entre selecciones.

"Pero hay que estar preparados igual. Creo que va a ser un partido bonito y tenemos que hacerlo todo para ganar. Son partidos únicos y nos quedan tres para ganar la Champions. El camino va a ser difícil, pero tenemos todas las herramientas para conseguirlo", insistió.

Griezmann afirmó que el grupo es consciente de que está a tres partidos de conseguir el título. "Nos queda poco, hay que estar bien preparados, mentalizados. Va a ser difícil, pero ojalá tengamos un buen partido, porque arriba tenemos mucha calidad", añadió.

Al francés no le importa que se dé como favorito al Bayern y que los alemanes no hayan perdido ni un partido en 2020. "Lo que más me importa es nuestro equipo. Ellos están bien, tienen un gran delantero, pero tenemos las armas para pasar", dijo.'

"El Bayern no es solo Lewandowski, lo es todo, un colectivo", insistió Griezmann, quien cree que "puede ser" que el del viernes sea el partido "más importante" que tiene que afrontar desde que fichó por el Barça, aunque en el cuadro azulgrana "hay que ganar todos los encuentros".

Bayern una máquina

- El papel de Robert Lewandowski en el Bayern no se limita sólo a sus goles, sino que, como lo ha escrito el cronista Raimond Hinko, una especie de evangelista del club, el polaco se ha convertido en algo así como la locomotora del club bávaro.

"Sus goles son lo que sale en los periódicos pero para nosotros tal vez es más importante los kilómetros que recorre", dijo hace poco su compañero de ataque Thomas Müller.

Hinko dice que el secreto del actual Bayern es que tiene una locomotora que tira el tren desde adelante. Lewandowski, junto con Müller, suele empezar la presión alta cerca del área contraria.

Cuando el Bayern tiene la pelota, el polaco no se contenta con esperar balones en el centro sino que se desplaza por toda la zona de ataque.

Aunque ha sido su temporada más goleadora su número de asistencias también ha sido notable en todas las competiciones.

Los números de los dos partidos contra el Chelsea de Inglaterra son representativos.

Lewandowski hizo tres de los siete goles que marcó el Bayern y los pases de los otros cuatro.

