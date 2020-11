Barcelona tiene mejorar en su juego sin balón, admite Koeman

El holandés Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona, admitió que su equipo "tiene que mejorar" sobre todo "en el juego sin balón", después del 2-1 conseguido ante el Dinamo de Kiev.

El técnico reconoció que su equipo "poco a poco" fue perdiendo el control del partido. "Hemos salvado la situación por Marc (André ter Stegen) que ha estado fenomenal y al final hemos conseguido un 2-1. Ha sido complicado, sobre todo hoy el juego sin balón no ha sido muy bueno", admitió.

Comentó que su equipo "a veces" no puede presionar y entonces deja "bastantes espacios". "Si presionamos, tiene que ser con todo el equipo, con la defensa arriba y hemos tenido dudas en ese sentido. Ellos han jugado bien y han creado bastante peligro", insistió el entrenador del Barça.

"Hasta hoy (ayer) defensivamente habíamos estado bien, hasta ahora ningún rival nos había creado tanto peligro como hoy. Hay que hablar, analizar y tenemos que mejorar el juego sin balón", aseguró.

Alabó Koeman el excelente partido de Ter Stegen: "Ha demostrado ser un gran portero, lleva una semana entrenando bien y hemos visto que está en forma y que es importante para el equipo".

En otro partido del Grupo G de la Champions, Juventus donde juega Álvaro Morata, venció al Ferencvaros por 4-1. Cristiano Ronaldo jugó, pero no pudo anotar en este partido.

El español Álvaro Morata, protagonista con un doblete en el triunfo de la Juventus en el campo del Ferencvaros, aseguró que en Turín se siente "querido" y tiene "todo" lo que necesita.



"Me siento deseado, me siento querido, aquí tengo todo lo que necesito. Tengo mucho margen de mejora y este equipo, si sigue así, puede ir lejos", afirmó Morata al acabar el partido de Budapest, en declaraciones a "Sky Sport".

"Uno cuando hace un camino va aprendiendo, me siento mucho más completo. Pasan los años, ya no tengo veinte años. Todo lo que pasé en mi carrera me sirve, siempre", agregó.