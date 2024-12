Barcelona vuelve a fallar; Atlético Madrid sueña con LaLiga

El Barcelona volvió a encallar en el estadio Olímpico Lluis Companys con la primera derrota de su historia como local ante el Leganés (0-1), lo que alimenta principalmente el sueño del Atlético de Madrid, aliviado con un testarazo del noruego Alexander Sorloth ante el Getafe (1-0), y minimiza el tropiezo del Real Madrid el pasado sábado en Vallecas ante el Rayo (3-3).



Con estos resultados la lucha por el título está en un puño, con el Barcelona y el Atlético igualados en cabeza con 38 puntos, tan solo uno más que el Real Madrid. Para más inri, el próximo sábado azulgranas y rojiblancos se medirán en el estadio de la Ciudad Condal en su último partido de 2024.



El conjunto catalán sufrió su derrota consecutiva en casa. El pasado 30 de noviembre cayó ante Las Palmas. Esta vez dejó escapar los tres puntos ante el Leganés con un tempranero tanto de Sergio González a la salida de un córner (m.4).



Resguardado en una actuación magistral del meta serbio Marko Dmitrovic, providencial en remates del polaco Robert Lewandowski y del brasileño Raphinha (el balón acabó estrellándose en el larguero), como un bloque rocoso, el equipo que dirige Borja Jiménez, que siempre había perdido como visitante ante el Barcelona, resistió a lo grande.



Lamine Yamal arrastró problemas en el tobillo derecho desde poco después del cuarto de hora. Aguantó pero no tuvo la chispa necesaria para desarbolar un entramado defensivo perfectamente armado del rival. Acosó el conjunto del alemán Hansi Flick, que cumplía su primer partido de sanción, pero sin claridad alguna. El francés Jules Kounde tuvo una de las opciones más claras para evitar el k.o., pero su disparo salió cruzado.



El Atlético de Madrid, pese a no tenerlo nada claro tampoco ante el Getafe, sí que tuvo el acierto para sacar un partido sin jugar excesivamente bien y encadenar la quinta victoria seguida en LaLiga EA Sports y la undécima entre todas las competiciones, con lo que ya está igualado en cabeza y dispuesto a luchar de tú a tú con los otros dos grandes aspirantes al título.



Dos jugadores que buscan su sitio, que nuevamente comenzaron en el banquillo, fraguaron la acción que significó el triunfo del equipo del argentino Diego Pablo Simeone. Su compatriota Nahuel Molina centró desde la derecha y el noruego Alexander Sorloth selló de cabeza el 1-0 a los 69 minutos.



El Athletic Club vio frenada su marcha en Mendizorroza, donde tras cuatro victorias ligueras seguidas, tan solo pudo sacar un punto (1-1) ante el Alavés. Incluso se adelantó pronto en el marcador con un tanto de Unai Gómez (m.10), pero no supo 'matar' el partido.



Lo pagó con el empate. El Alavés volvió a ser un equipo esforzado, de los que no se rinden. Ni con Luis García Plaza ni ahora con el argentino 'Chacho' Coudet, que se estrenaba en el banquillo de Mendizorroza tras dirigir al cuadro alavesista en dos partidos fuera de casa.



El trabajo del equipo vitoriano, que llevaba seis partidos sin marcar gol alguno al Athletic, encontró la recompensa en la diana de Joan Jordán (m.67) tras un error de Unai Simón a un disparo de Jon Guridi. Todo un premio para el equipo y para el jugador catalán, que trata de reencontrarse consigo mismo desde hace mucho tiempo y que no marcaba en liga desde hace cuatro años, con la camiseta del Sevilla.



El empate sigue dejando al Alavés cerca de la zona roja y aminora la marcha del Athletic, aunque con este resultado incluso se afianza más en la zona Champions gracias a la derrota de un Villarreal que no levanta cabeza ante el Betis en La Cerámica (1-2).



El equipo de Ernesto Valverde, cuarto clasificado, tiene ahora una renta de seis puntos respecto al Mallorca y de siete sobre el 'submarino amarillo', incapaz de aprovechar su superioridad numérica durante prácticamente una hora por la expulsión del argentino Chimy Ávila.



Para entonces (m.34) ya mandaba el Betis del chileno Manuel Pellegrini, toda una institución también en la historia del Villarreal, gracias a un cabezazo del brasileño Vitor Roque a centro del marroquí Ez Abde (m.32).



La expulsión del Chimy, muy protestada, por una acción sobre Álex Baena la 'arregló' la magia de su compatriota Gio lo Celso, otro ex del Villarreal, que se inventó un precioso lanzamiento de falta al inicio del segundo periodo (m.47). El internacional albiceleste no lo dudó y de inmediato pidió perdón a la que fue su afición.



Pero a la postre Lo Celso fue definitivo, porque el conjunto de Marcelino García Toral no pudo más que acortar distancias por medio del propio Álex Baena (m.55). Apretó al Villarreal, lo buscó de todas formas, pero entre el senegalés Youssouf Sabaly (sacó un balón en la misma línea de gol), el trabajo de todo el bloque y la falta de claridad, el Betis supo resguardar el 1-2 y volver a ganar en LaLiga, algo que no había conseguido desde octubre, cuando se impuso al Atlético de Madrid, lo que le recoloca en la lucha europea.



En la misma continúa la Real Sociedad, aunque también sufrió un tropiezo en el Real Arena ante una UD Las Palmas que mantiene su magnífica línea desde que llegó al banquillo Diego Martínez. Sin ir más lejos ganó a domicilio al Barcelona. En esta ocasión sacó un buen punto (0-0), lo que le sigue alejando del peligro.



Alex Remiro impidió al conjunto canario tomar el mando en el primer periodo con dos buenas intervenciones ante Jaime Mata y Alberto Moleiro. Luego hubo también empate a maderas, la primera de Mikel Oyarzabal para la Real en el periodo inicial y la segunda de Sandro Ramírez en la reanudación.



Lógicamente apretó la Real Sociedad en busca de su tercer triunfo liguero consecutivo para poder acceder a la zona de la Liga Europa, pero se estrelló ante el meta neerlandés Jasper Cillessen y se queda a tan solo un punto. E