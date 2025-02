Barcelona y Atlético Madrid empatan en un primer asalto en semifinales de Copa del Rey

El Barcelona y el Atlético de Madrid empataron este martes en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-4), un duelo trepidante en el que los azulgranas remontaron una desventaja inicial de dos goles, y los colchoneros igualaron el resultado con otros dos tantos en los últimos diez minutos.



El cuadro rojiblanco se adelantó con dos goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann en los primeros seis minutos, pero los azulgranas, sostenidos en el peor momento por Lamine Yamal, remontaron antes del descanso con los tantos de Pedro González 'Pedri', Pau Cubarsí e Iñigo Martínez.



Robert Lewandowski amplió distancias tras el descanso a pase de Lamine Yamal, y cuando el encuentro parecía sentenciado, el Atlético empató la eliminatoria con las dianas de Marcos Llorente y Alexander Sorloth, esta última en el minuto 93.



Fue un duelo frenético, de poder a poder, como ya sugería el gran estado de forma en la que llegaban ambos equipos. El Barça, invicto en 2025 con once victorias y dos empates desde su último tropiezo, el 21 de diciembre ante el Atlético (1-2) en un duelo de ineficaz dominio local que decantó un gol de Sorloth en el último minuto.



Fue el primer triunfo en territorio azulgrana, tras 17 intentos, de Simeone, que regresaba al mismo escenario precedido por una racha de veinte victorias y una derrota en los 24 últimos partidos. Optó el técnico argentino por refrescar la alineación con cinco cambios y reforzó el centro del campo con Gallagher.



En cambio, Flick sorprendió con la suplencia de Lewandowski y premió con la titularidad a Ferran Torres y Dani Olmo, goleadores en el triunfo del sábado en Las Palmas (0-2), recuperó la dupla Cubarsí-Íñigo Martínez en el eje de la zaga y reafirmó su apuesta por Frenkie de Jong en la medular junto al intocable Pedri.



Sin embargo, el libreto del técnico alemán saltó pronto por los aires, porque el Atlético irrumpió en el partido como un avión y a los seis minutos ganaba por 0-2. Julián Álvarez, que exigió a Szczesny en la primera acción del duelo, estrenó el marcador a renglón seguido en un córner servido en corto que Lenglet prolongó hacia el segundo palo (0-1, min.1).



Agigantado por el gol, el cuadro colchonero bordaba el plan de Simeone: solidario en el repliegue y vertiginoso en la transición. Así llegó el 0-2 (min.6), en un pase horizontal de Kounde cortado por Julián Álvarez, que cruzó a campo rival y asistió en el lado opuesto a Griezmann, que sorteó la llegada desesperada de Balde antes de batir a Szczesny.



Y en el momento más delicado, el Barça se agarró a Lamine Yamal. El extremo, precipitado de inicio pero siempre insistente, embotelló al Atlético a golpe de regate, desquició a Javi Galán y, aunque fue Ferran quien dio el primer aviso en un contraataque definido con excesiva timidez, también ideó el 1-2 (min.19) con un pase con el exterior de la bota para la internada de Kounde, que desde la línea de fondo cedió atrás para el remate certero de Pedri.



Dos minutos tardó el Barcelona en empatar en un saque de esquina que Cubarsí cabeceó con potencia en el segundo palo, para firmar así su primer gol como azulgrana (2-2, min.21). Y no levantó el pie del acelerador el cuadro catalán, que perdonó otro tanto en un chut mordido de Ferran que salvó Giménez bajo palos, pero encontró el premio a la insistencia en un nuevo córner rematado al fondo de las mallas, esta vez por Iñigo Martínez (3-2, min.41).



Pudo ampliar distancias el Barça con dos remates de Lamine y Olmo que repelió Musso antes del descanso, pero también rozó el empate el Atlético tras el intermedio en un mano a mano que Szczeny ganó a Griezmann.



Optó Simeone por refrescar las bandas con la entrada de Reinildo, Samu Lino y Molina para amenazar la espalda del Barcelona, instalado en la frontal del área rojiblanca bajo la dirección del omnipresente Pedri. Apretaban los azulgranas, pero el argentino apuntaló el ataque con Correa y Sorloth, mientras Flick introdujo a Lewandowski y Gavi.



Entró el duelo en una fase de descontrol que casi explotó Sorloth con un gol que fue anulado por fuera de juego, pero reapareció Lamine para, tras superar a Reinildo con un cambio de ritmo, servir el gol a Lewandowski, que solo tuvo que empujar el balón (4-2, min.74).



Pudo sentenciar el Barça, pero le faltó precisión, y el Atlético, que no se rindió y llegó con más gasolina al tramo final, encontró una autopista en la banda izquierda para empatar la eliminatoria en dos acciones calcadas que remacharon Llorente (4-3, min.85) y Sorloth (4-4, min.90+3). Todo se decidirá en el Metropolitano.



- Ficha técnica:



4 - FC Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri (Eric Garcia, min.85); Lamine Yamal, Dani Olmo (Gavi, min.68), Raphinha (Fermín, min.85) y Ferran (Lewandowski, min.68).



4 - Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Giménez, Lenglet, Javi Galán (Reinildo, min.55); Giuliano (Samu Lino, min.55), De Paul (Correa, min.68), Gallagher (Molina, min.60), Barrios; Julián Álvarez y Griezmann (Sorloth, min.68).