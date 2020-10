Bayern golea al Atlético Madrid de Simeone en la Champions

El Bayern Múnich propinó una goleada de 4-0 al Atletico de Madrid, con tantos del francés Kingsley Coman y el alemán Leon Goretzka en la primera mitad, y otros dos del también francés Corentin Tolisso y Coman en la segunda, en una puesta en escena apabullante del campeón de Europa.

Coman adelantó al conjunto bávaro en el minuto 28 y Goretzka amplió la diferencia cuatro minutos antes del descanso.

El Atlético marcó un gol tras el intermedio, del portugués Joao Félix, pero fue anulado por fuera de juego del uruguayo Luis Suárez.

Tolisso, con un golazo desde fuera del área en el minuto 66 y Coman en el 72 cerraron el duelo.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, admitió ayer tras la derrota de su equipo ante el Bayern Munich que el conjunto alemán "aprovechó sus ocasiones" y que en el fútbol "la contundencia paga"



"Claro que fue merecido, fue un equipo contundente, aprovechó sus situaciones de gol, en el fútbol la contundencia paga. Es un gran rival. Hicimos un partido bueno, tuvimos cosas para seguir haciendo y otras hay que intentar corregir", consideró el técnico rojiblanco en declaraciones a 'Movistar.



En cuanto a por qué su equipo no fue capaz de recortar distancia al campeón de Europa, Simeone echó en falta esa contundencia que sí tuvo su rival.



"No tuvimos la capacidad de ser contundentes en los momentos que tuvimos situaciones para llegar al gol y ahí se fue el partido", repuso.



Simeone elogió el encuentro del portugués Joao Félix. "Estuvo todo el partido en campo, lo veía muy bien y por eso estuvo todo el partido", remarcó.

Por su lado, el defensor brasileño del Atlético de Madrid Felipe Monteiro admitió tras la derrota contra el Bayern Múnich alemán que "no es característico del Atlético recibir tantos goles" y que tienen que mejorar para evitar errores como los de este miércoles, que "no son propios" de su equipo.



"Creo que no es característico del Atlético recibir tantos goles, tenemos que reconocer que nos ha faltado eficiencia para conseguir el gol y evitar cosas que no son propias del Atlético. Hay que mirar hacia adelante, saber que no tenemos nada perdido y trabajar para en los siguientes encuentros no cometer los errores de hoy", dijo.



Su compatriota Renan Lodi miró el lado positivo y se mostró "orgulloso" del equipo pese a la derrota. "Este resultado nos pone tristes, pero nos hará más fuertes en la competición", consideró.