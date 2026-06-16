Boston se queda sin cerveza ante la invasión de la 'Tartan Army'

La denominada "Tartan Army", la famosa y apasionada marea de aficionados de la selección de fútbol de Escocia, ha tomado por asalto la ciudad de Boston, Massachusetts, vaciando por completo los inventarios de licores de diversos restaurantes, pubs y tiendas de conveniencia.

La masiva y festiva celebración se desató tras el debut triunfal del combinado británico en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde vencieron por 1-0 a la selección de Haití. Tras el silbato final el pasado sábado, los miles de fanáticos escoceses marcharon hacia el Fenway Park el domingo para presenciar un partido de los Boston Red Sox, transformando la dinámica comercial de la metrópoli.

Ventas históricas y neveras rotas por el consumo

Los emblemáticos establecimientos del centro de Boston reportaron un impacto económico sin precedentes. Los administradores del reconocido bar Hennessy's, ubicado en el corazón de la ciudad, declararon al diario The Boston Globe que la presencia de la afición escocesa triplicó los ingresos que habitualmente perciben durante las celebraciones del Día de San Patricio.

El negocio agotó todas sus existencias de cerveza de barril y embotellada de forma prematura el domingo por la noche.

Llevamos aquí más de 30 años y nunca habíamos visto nada igual en toda nuestra historia operativa", afirmó Noelle Somers, directora de operaciones de este punto de encuentro.

La fiebre de consumo de la "Tartan Army" también golpeó con fuerza al Distrito Financiero de Boston. La tradicional tienda Federal Wine & Spirits informó al Globe que se quedó completamente desprovista de marcas comerciales populares como Budweiser y Corona desde las primeras horas del sábado.

El flujo de clientes fue tan agresivo que la puerta de una de las neveras principales del local comercial terminó desprendiéndose y rompiéndose debido a la excesiva cantidad de veces que fue abierta y cerrada por los compradores en cuestión de horas. Igualmente, la cervecera local Sam Adams vio cómo se agotaron sus reservas de la emblemática Samuel Adams Boston Lager durante todo el fin de semana.

Bares reabastecen inventarios de cara al choque con Marruecos

Ante este inusual escenario de desabastecimiento provocado por la euforia mundialista, los distribuidores mayoristas de licores y los bares del área metropolitana de Boston se encuentran trabajando a marcha forzada para reponer urgentemente sus reservas y responder a la alta demanda.

El despliegue de seguridad comercial e institucional se mantendrá vigilante, ya que la marea humana de seguidores de los "Highlanders" planea extender su estancia en la Costa Este de los Estados Unidos.

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El próximo reto logístico para las autoridades comerciales de Massachusetts está programado para este mismo viernes 19 de junio de 2026 a las 6:00 p.m. En esa fecha, la escuadra de Escocia saltará nuevamente a la cancha para medirse ante la selección de Marruecos en el Boston Stadium de Foxborough, un compromiso de alta intensidad que promete reactivar las masivas concentraciones de fanáticos en las plazas públicas y centros nocturnos de la región.