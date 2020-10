Boxeo aficionado panameño hasta el 2021

El deporte federativo tuvo luz verde para sus competencias, aunque sea sin público, pero al boxeo aficionado todavía le falta la aprobación del Minsa por su protocolo sanitario, a esto hay que sumarle la necesidad de recursos que hacen falta y que también se concrete el apoyo económico por parte de Pandeportes, sin esto sería muy difícil que el boxeo aficionado pueda reactivarse, resumió el presidente de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), Tomás Cianca.

En cuanto los pugilistas con opciones de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio como Atheyna Bylon en la rama femenina, Eduardo Beckford en la masculina, ambos con en 69 kilos y Martínez Pérez (52 kilos ) estos han estado entrenando, pese a la pandemia, bajo la responsabilidad del instructor cubano Jesús Martínez, agregó Cianca.

Otras figuras como Jonathan Miniel entrena con Vicente Garibaldi y Orlando Martínez que estuvo en los pasados Juegos Panamericanos en Perú, está con su entrenador Juan Mosquera, añadió Cianca.

El máximo dirigente del boxeo olímpico panameño sostuvo que de contar con un aporte esperado de Pandeportes a partir del 15 de octubre, se podría concentrar en un hotel a los boxeadores con posibilidades de obtener su cupo a Tokio.

Estos pugilistas estarían también con posibilidades foguearse en Cuba o Colombia, pero todo depende del aporte de Pandeporte y el ajuste económico, agregó Cianca.

El dirigente también explicó que los altos costos para cumplir con los protocolos sanitarios impiden realizar, por lo menos por este año 2020 el boxeo aficionado y que se piensa efectuar funciones después el primer trimestre del 2021.

Podría ser netamente con boxeadores preseleccionados, añadió el dirigente

Al juicio del también médico, para realizar una función de boxeo aficionado, solamente en pruebas de antígeno de la COVID-19 se estaría hablando de 1,400 dólares por lo menos en una función de 10 peleas, tomando en cuenta los árbitros y jueces, esto sin contar algunos premios para los pugilistas, viáticos de las personas de la cartilla y la concentración en un hotel, días previos al evento.

Cianca agregó que lo más importante en estos momentos es los clubes de boxeo tengan sus implementos para sigan entrenado, por eso su solicitud a Pandeportes de 5 juegos de boxeo completos, (azul y rojo) para cada club, además de 10 juegos para la federación, para poder entrenar y pensar en realizar función de boxeo aficionado, sostuvo Cianca, agregó que aunque parezca increíble, en eso gastarían 45 mil dólares.

A juicio del dirigente, se han pedido los juegos completos, para que los boxeadores lo usen de forma exclusiva y no lo intercambien, como ocurría anteriormente, esto debido a la COVID-19. "Sin el aporte de Pandeportes, no se puede desarrollar el boxeo aficionado", sostuvo Cianca, quien añadió que la Pandemia perjudicó a todos los deportes y el boxeo aficionado tenía por lo menos 70 funciones en el 2020, que no se pudo concretar.