Brasil golea 0-3 a Escocia, asegura el liderato del Grupo C y celebra el regreso de Neymar

Brasil se dio este miércoles una doble alegría al asegurar el liderato del Grupo C tras imponerse por 0 a 3 a Escocia y celebrar el regreso de Neymar, que volvió a jugar con la 'Seleçao' casi tres años después.

Con este resultado, la pentacampeona del mundo finalizó la primera etapa con siete unidades, la misma cantidad de puntos que la selección de Marruecos, que avanzó como segunda del sector, pero con una mejor diferencia de goles.

Brasil disputará su llave de dieciseisavos de final el próximo lunes en la sede de Houston, Texas.

Su rival en esa eliminatoria será el segundo del Grupo F, que con toda probabilidad será el vencedor del partido que Japón y Suecia juegan en Dallas.

Mientras tanto, Escocia terminó tercera y deberá esperar al resto de grupos para ver si alcanza la segunda fase por primera vez en su historia.

Para Brasil, esta es la duodécima ocasión consecutiva que acaba en el primer puesto la fase de grupos, aunque los tres partidos de esta edición no pasarán a la historia por su brillantez.

Contra el combinado europeo, ni siquiera tuvo que dar el 100 %. Le bastó con esperar los errores de una Escocia que salió a proponer con el balón, y no tardó en demostrar por qué su seña de identidad es el juego defensivo y áspero.