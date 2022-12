Brasil gusta, baile y golea a Corea del Sur; avanza a cuartos de final

Brasil mostró hasta el momento su mejor versión al golear a Corea del Sur 4-1 y conseguir su boleto a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Ha sido una exhibición del equipo brasileño, que en el primer tiempo ya tenía el partido ganado, bajo la intensidad de su juego en el complemento y el técnico Tite hizo cambios para darle descanso a sus principales figuras.

El pentacampeón del mundo arrolló a un rival menor, apabullado por el fútbol del conjunto dirigido por Tite y doblegado por los goles de Vinicius, Neymar -de penalti-, Richarlison y Lucas Paquetá, concentrados en media hora, del minuto 7 al 36.

Paik Seungh anotó el gol de la honra para Corea del Sur a los 76 minutos.

Dani Alves dio su advertencia, Brasil no puede pensar en una semifinal ante Argentina y Messi, cuando tienen primero que enfrentar a Croacia en cuartos de final.

"No estamos para elegir adversario, el que toque vamos a tener que meterle todo lo que tenemos para poder luchar para estar en este objetivo. No podemos pensar en una semifinal, porque estamos en cuartos, por respeto a Croacia y al adversario tenemos que estar enfocados a este partido. Croacia tiene mucha calidad de jugadores y merece nuestra atención al 110 por ciento", dijo Alves.

La "Canarinha" festejó sus goles con bailes en el estadio 974, algo que espera seguir realizando en los otros partidos.

"Ojalá poder seguir bailando hasta la final. Y mandar un gran abrazo a Pelé, que necesita fuerza. Esta victoria es para él, para que pueda salir de esta situación y podamos ser campeones por él", dijo Vinícius en la televisión brasileña.

Por su parte, Tite seleccionador de Brasil, aseguró que no le han faltado el respeto a nadie con las celebraciones de los goles ante Corea del Sur y que, si él ha bailado en un tanto, ha sido porque era una apuesta con Richarlison.

"Fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que si marcaba él algún gol lo haría. Cuando consiguió marcar... Sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuso o algo así".

"Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso hemos intentado esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", añadió Tite.