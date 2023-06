Canadá defenderá su favoritismo ante Guadalupe en Copa Oro

Canadá inicia este martes (hoy) su participación en la Copa Oro de la Concacaf 2023 con lo que se anticipa será un cómodo partido en casa contra la selección del territorio francés de Guadalupe.

Guadalupe, que no es parte de la Fifa por ser una región de ultramar de Francia y por lo tanto no ocupa ninguna posición en la clasificación de la organización internacional del fútbol, avanzó a la fase final de la Copa de Oro tras derrotar la semana pasada a Guyana por 2-0.

El partido del martes en el estadio BMO de Toronto será la cuarta vez que Canadá y Guadalupe se enfrentan en su historia. Canadá ha ganado en dos ocasiones. Pero la selección del pequeño archipiélago sudamericano venció por 2-1 a la escuadra norteamericana en la Copa de Oro de 2007.

En esta ocasión, Canadá llega como claro favorito, no sólo del partido contra Guadalupe sino también para hacerse con el primer puesto del Grupo D de la Copa de Oro en el que también están Cuba y Guatemala.

Aunque perdió por 2-0 ante Estados Unidos en las finales de la Liga de Naciones de Concacaf, la selección canadiense se encuentra en el mejor momento de su historia.

El año pasado, Canadá disputó el Mundial de Qatar 2022, la primera vez que accedía a una copa del Mundo desde México 1986. Y lo hizo tras adjudicarse el campeonato octogonal de clasificación y superar a selecciones consideradas muy superiores, como las de México y Estados Unidos.

Para el partido del martes ante Guadalupe, el seleccionador John Herdman, no podrá contar con algunos de los jugadores que catapultaron a Canadá hacia Catar, como Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin, Alistair Johnston e Ismaël Koné.

Todos estos jugadores forman parte de equipos europeos y no han sido incluidos en el partido del martes para poder seguir preparando la temporada con sus clubes.

Estas ausencias permitirán a Herdman probar nuevos jugadores ante un rival considerado inferior, como el extremo Jacob Shaffelburg, del Nashville SC, el atacante Jacen Russell-Rowe, del Columbus Crew, el defensa Zac McGraw, de Portland Timbers, o el mediocampista Ali Ahmed, del Vancouver Whitecaps FC.

Es la primera vez que Russell-Rowe, McGraw y Ahmed han sido convocados para la selección absoluta canadiense.

Por su parte, está previsto que Guadalupe se presente en el BMO con sus principales estrellas: el portero del Burdeos Davy Rouyard, los defensas Meddy Lina y Andreaw Gravillon y los delanteros Luther Archimede, del Sacramento Republic FC, y Jordan Tell, del Grenoble francé