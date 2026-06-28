Un gol del capitán canadiense, Stephen Eustáquio, pasado el primer minuto del tiempo de reposición de la segunda mitad, le dio una agónica victoria a Canadá 1-0 sobre Sudáfrica en el inicio de los Dieciseisavo de Final de la Copa del Mundo.

Fue un partido bastante enredado el celebrado en Los Ángeles, con una Sudáfrica con posesión del balón y mayor ataque, y una Canadá que fue mas certera con siete disparos al arco.

Los primeros 45 minutos se fueron en blanco y en los últimos parecían que iban por el mismo camino hasta que un certero pase a Eustáquio, que se había demarcado permitió que controlara el balón y luego lo introdujera en la portería que defendía Ronwen Willians.

Canadá avanza a octavos de final instancia en la que enfrentará al ganador del juego entre Países Bajos y Marruecos, que se juega este lunes 29 de junio, a las 8:00 p.m., hora de Panamá.

Ese juego deberá desarrollarse el próximo 4 de julio, al mediodía.

Sudáfrica culmina su participación en Canadá, Estados Unidos y México 2026 con el mejor resultado de su historia en mundiales, tras clasificar de segunda en el Grupo A y superar por primera vez la ronda inicial.

