Carbonell: 'Siempre había querido ganar el Isthmian'

Raúl Carbonell se coronó como el campeón del tradicional torneo Isthmian en su versión 2023 tras finalizar los 72 hoyos disputados con 276 golpes (-5) en la última parada en la cancha de Santa María Golf Club.

“Este es el mejor torneo en Panamá y siempre había querido ganarlo, quedé de segundo dos veces en 2015 y 2019 y la verdad cuando pegué el tiro en el Hoyo 18 de verdad no lo podía creer que al fin llegó el día”, puntualizó Carbonell. Por su parte, el primer lugar Neto de la Categoría Elite la ganó Mike Dunne.

El Isthmian se celebró en cuatro campos diferentes de nuestro país. Las dos primeras disputadas en Mantarraya Golf Club y Vista Mar Beach & Marina, mientras que este fin de semana la tercera ronda, de clasificación, se disputó en Club de Golf de Panamá y la ronda de campeonato en Santa María Golf Club.

En la Categoría A, los juveniles se destacaron, cuando Carlos Sacre Junior y Fernando Troitiño, luego de las cuatro rondas quedaron empatados con 318 golpes, por lo cual tuvieron que jugar playoff resultando ganador Fernando Troitiño.



El Primer Lugar Neto lo ganó Nelsón Ruíz, quien ocupó el Tercer Lugar Gross empatado con Ricardo Cardoze con 321 golpes. Sobre el triunfo en la Categoría A, Troitiño comentó: “un buen día, largo, complicado, una buena competencia, muy contento con la organización del torneo todos los días, se siente muy bien poder ganar en un torneo diferente a los que estoy acostumbrado y muy contento con la victoria”.

En la categoría B, el ganador fue Rodigo Alomía con 336 golpes. “Es algo muy bueno que le puede pasar a un golfista que es competitivo, pero para lograr esto hay que dedicarse a entrenar a practicar, esto no es de que voy a llegar y voy a ganar, hay que practicar y para mí es muy gratificante ganarme y sostenerme durante 4 días en este torneo que es uno de los más importante aquí en Panamá y que tienen mucho tiempo de a verse fundado, muchas gracias a APAGOLF” comentó Alomía luego del triunfo. El Primer Lugar Neto lo conquistó Juan Pablo Pardo.

Fernando Cardoze fue el ganador de la Categoría C con 350 golpes y Ricardo Barrios quedó en Primer Lugar Neto. Fernando Cardoze, se refirió a su triunfo: “muchas gracias, se siente increíble primer torneo que juego solo en mi vida sin contar los Mexican, ojalá sea el primero de muchos, me sentía medio mal, porque empecé con un triple en el primer hoyo y me tranquilicé para el final, gracias a APAGOLF por organizar este evento”.

En la Categoría D, el ganador fue Jaime Vásquez con 398 golpes y el Primer Neto fue José Brito. Vásques comentó: “para mi es un orgullo, es el torneo más importante de la República, comencé súper mal la ronda, pero a través de persistencia logré el triunfo”.

Por su parte, en la Categoría Damas, con un final electrízante, Alessandra Arango, con 329 golpes, conquistó la Categoría por un golpe de ventaja sobre Alexa Rodríguez Calipolitti, definido en el último hoyo. Alexa fue la ganadora del Primer Lugar Neto. Arango muy emocionada al final, comentó: “estoy muy feliz de a ver ganado el torneo, El Isthmian, fue un torneo muy difícil de 4 días, le quiero dar gracias a APAGOLF por toda la organización”.

El Isthmian, celebrado desde 1918 es el torneo de mayor tradición en nuestro país y repartió importantes puntos para el Ranking Nacional Amateur, World Amateur Golf Ranking y Mid Am Tour Panamá.

