Carlo Ancelotti: 'Jugar una final ya es un éxito'

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que el hecho de “jugar una final ya es un éxito” por la “competencia” que tienen “alrededor” en referencia al crecimiento económico de equipos europeos con “el objetivo bastante claro de ganar la ‘Champions’”.

Versión impresa

“Cada día y cada año la competencia en Europa aumenta. Hay muchos equipos que tienen el objetivo bastante claro de ganar la ‘Champions’. Jugar una final ya es un éxito con toda esta competencia que tenemos alrededor. Cinco finales en ocho años es un éxito muy grande, y ojalá se pueda ganar otra final”, dijo en la rueda de prensa del día de medios.

Un Ancelotti que comparó las sensaciones de esta semana con la previa a la conquista de la décima Liga de Campeones, de la que este martes se cumplen ocho años.

“Tenemos que comparar la previa de 2014 a esta, es más distinta. Fue una previa con mucha más presión que esta porque hacía muchos años que el Real Madrid no ganaba la ‘Ch ampions League’ y era casi una obsesión. Ahora el madridismo está igual de motivado, pero sin obsesión; esto nos puede dar ventaja”, comentó.

Ancelotti ponderó lo conseguido por el Real Madrid en los últimos años y confía en poder contar con todos los futbolistas en la final de la Liga de Campeones del próximo 28 de mayo en París contra el Liverpool.

“El equipo está bien. Desde ayer hemos empezado a trabajar todos. Hay un pequeño problema con Marcelo que se recuperará en los próximos días, pero el resto está bien. Con mucha ilusión. Preparamos el partido con la máxima tranquilidad y enfocados en lo que queremos hacer. La ilusión y la motivación es grande”, aseveró.

“Afrontamos el partido más importante del fútbol mundial y vamos a darlo todo. Este club llega a la quinta final en ocho años, este equipo ha logrado mucho y todos los madridistas están orgullosos de este equipo. Lo disfrutamos. El sentimiento en este momento es de disfrutar, estamos tranquilos, alegres. Cuando más nos acerquemos al partido llegará la preocupación, pero es normal”, amplió.

“El vestuario está bien. Muchos de estos jugadores van a jugar la quinta final. Para mí es la segunda en ocho años, le tengo que pedir a ellos que me enseñen (ríe); no tengo que enseñarles nada. Este equipo está acostumbrado, más que otro, a jugar este partido”, añadió sobre el estado del vestuario.

Un camino a la final en el que el Real Madrid tuvo que remontar en las tres eliminatorias: “Fuera no me he visto nunca. La más complicada ha sido el partido contra el Chelsea. Teníamos ventaja de la ida (1-3) e inevitablemente tú piensas en que tienes ventaja y fue complicado preparar el partido. En los otros dos, había que remontar así que la preparación fue totalmente diferente”, explicó.

Una andadura en Liga de Campeones que, en opinión de Luis Enrique, seleccionador español, les hace ser merecedores del título, aunque para Ancelotti aún les queda trabajo por hacer para merecer levantar el título.

“Si merecemos ganar la Champions es por lo que hacemos en la final. Por lo que hicimos en las eliminatorias es por lo que estamos en la final. Ningún equipo nos ganó en el compromiso y la motivación; para ganar la ‘Champions’ tenemos que mantener este compromiso y motivación en la final”, contestó.

Eso sí, espera no tener que sumar otra remontada en su andadura en esta ‘Champions’: “No, no (ríe). Nos gustaría que el Liverpool intente remontar. Tenemos mucho respeto por el final. El Liverpool lo ha hecho muy bien en la ‘Champions’ en los últimos años. Estamos ilusionados de jugar la final contra el Liverpool porque va a ser una final entretenida e igualada”, comentó.

Ancelotti destacó el papel que jugó la afición para que el Real Madrid haya llegado a la final: “Hasta ahora hemos sido invencibles. Nunca hemos bajado los brazos cuando otros pensaban que los íbamos a bajar. Algunos piensan que hemos tenido suerte, pero el ambiente tan especial de este estadio… la mala suerte que tenemos ambos equipos es que no tenemos la ventaja de este ambiente detrás de nosotros”, dijo.

Además, Ancelotti, bromista y tranquilo durante la rueda de prensa, habló sobre la posibilidad de que la final se decida en la tanda de penaltis y su experiencia en finales anteriores.

“Tenemos que preparar una lista de los que pensamos que son los mejores y cuando llegue la tanda tienes que preguntar a los jugadores si están cómodos para tirar los penaltis. Es bastante complicado. Yo he tenido finales de ‘Champions’ con dificultades para encontrar a cinco jugadores para tirar, algunos se escondían debajo del banquillo para no tirar (ríe)”, declaró.

Eso sí, no cree que el partido contra el Liverpool se vaya a decidir en el apartado físico: “Jugamos contra un equipo que está entre los mejores del mundo en el aspecto físico, a lo que suman gran calidad individual. El aspecto físico no va a determinar el partido, es importante, pero hay otras muchas cosas”, opinó.

Un Liverpool que cuenta con el egipcio Mohamed Salah como estrella, quien declaró, tras clasificarse para la final, que prefería enfrentarse al Real Madrid para vengar la final perdida en 2018, a lo que contestó Ancelotti.

“Puede ser una motivación. En la historia del Real Madrid también hay una final perdida en París contra el Liverpool, así que podemos tener su misma motivación. A Salah le respetamos como jugador, es un gran peligro”, opinó.