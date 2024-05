César Menotti, fallece a los 85 años

César Luis 'Flaco' Menotti, el entrenador campeón del mundo con la selección de Argentina en 1978 y actual director de Selecciones Nacionales, falleció este domingo a los 85 años, según informó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).



"Con profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de Argentina ¡Hasta siempre, Flaco querido!", confirmó la AFA en su cuenta oficial de X.



Si bien no se conocieron públicamente las circunstancias de su muerte, en abril pasado debió ser internado en un hospital de Buenos Aires, donde le diagnosticaron un cuadro de anemia severa y donde permaneció diez días antes de ser dado de alta y regresar a casa con su familia.



Nacido en Rosario (provincia de Santa Fe), fue uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol argentino y responsable de que la Albiceleste bordara su primera estrella en el pecho tras ganar el Mundial organizado en Argentina en 1978.



Una de sus últimas apariciones públicas fue en una entrevista con Radio Splendid, en la que Menotti declaró que el extremo Ángel Di María era su favorito de la selección absoluta.



"Jugaba mejor que todos, incluidos los grandes, con su carácter y su carita de nada. Es una enorme alegría que ahora lo reconozcan porque es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino. Revisen dónde y cómo jugó, y pregunten a sus compañeros. Nunca vendió humo", afirmó en esa oportunidad.



Menotti es considerado clave en la edificación de la 'Scaloneta', ya que era consultado constantemente en la gestión de las selecciones del fútbol argentino, y aunque desconocía a Lionel Scaloni, cuando fue fichado por la AFA, sí conocía a los ayudantes que lo acompañaban: Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar.



Para la historia del fútbol argentino quedará siempre como el técnico que hizo campeón por primera vez a la Albiceleste.



Fue en el Mundial en el que su país fue anfitrión, en 1978, en plena dictadura militar (1976-1983). En la final, los locales vencieron a Holanda: tras igualar 1-1 al final del tiempo reglamentario, Mario Kempes convirtió el 2-1 y Daniel Bertoni aseguró el 3-1 final.



Tras esa victoria y por el estilo particular de manejar a la selección se fundó, a su pesar, el 'menottismo': que se distinguió por la circulación del balón constante, el juego ofensivo y la prevalencia de la técnica.