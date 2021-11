Chiriquí festeja su título 16 en el béisbol mayor

Chiriquí levantó su título 16 del béisbol mayor, empatando a Herrera para ubicarse entre los equipos más ganadores en el béisbol mayor panameño. El que no pudo ocultar su alegría fue el manager cubano Alfonso Urquiola que dirigió al equipo del "Valle de la Luna".

Fue el tercer título de Urquiola dirigendo la tropa de Chiriquí, quien resaltó que el campeonato se lo dedicaba a la provincia y afición de este sector del país.

"De todo corazón se lo dedico a toda la provincia, sin exclusión de nadie. Esto es para toda la provincia", expresó Urquiola, luego del partido donde Chiriquí se impuso a Panamá Metro por 11-3 y ganar la Serie Final (4-2).

Sobre el campeonato obtenido, Urquiola fue enfático en decir: "este no tiene comparación. Es otro trofeo que suma a la vitrina. Con este son tres con Chiriquí, me siento muy contento. Ya me siento parte de este país, como si fuera Cuba, porque son muchos años y tengo muchas amistades", agregó el piloto cubano.

Urquiola, también destacó el trabajo de todo el equipo chiricano, que tuvo muchos lesionados pero los que entraron en reemplazo, también lograron cumplir en el terreno de juego.

"Los muchachos hicieron el trabajo, cuando los veteranos estaban lesionados. Estos muchachos contribuyeron mucho y lucieron muy bien. Eso es lo más importante", dijo..

El director de Chiriquí agregó que el equipo en general respondió: "la dinámica del equipo funcionó por la forma que se trabajó lo colectivo. Le di oportunidad a todos los jugadores, porque siempre les decía que todos eran importantes. Aquí nadie es imprescindible, sin embargo, todos somos importantes, por eso es que están aquí", sostuvo Urquiola.

Rodrigo Vigil jugará en República Dominicana

Otro que celebró con alegría del bicampeonato fue el receptor Rodrigo Vigil, quien agregó que era a primera ocasión que ganaba dos títulos en forma consecutiva.

Vigil, Jugador Más Valioso del actual torneo mayor, confirmó que jugará para el torneo de invierno del béisbol en República Dominicana con las Águilas Cibaeñas.

El chiricano en la pasada temporada jugó con las Águilas y salió campeón en el país caribeño.