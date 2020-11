Chris Colbert advierte a Jaime Arboleda: 'No hay forma de que entregue el cinturón en mi primera defensa'

El campeón estadounidense Chris Colbert avisó que buscará noquear al boxeador panameño Jaime Arboleda y agregó que no entregará con facilidad su corona.

Colbert y Arboleda se enfrentarán el próximo 12 de diciembre en el "Mohegan Sun Arena" de Uncasville, de Connecticut.

"Ha sido un campamento largo, pero el entrenamiento va genial. Estoy buscando tener una actuación dominante, y estoy buscando el nocaut si está ahí. Si puedo conseguirlo, sería espléndido. No hay forma de que entregue mi cinturón en mi primera defensa", expresó Colbert en declaraciones a Notifight.

Pese a su ambición, el campeón mundial interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) reconoce que Arboleda no será una presa fácil.

"Sé que Jaime vendrá a pelear. Quiere el cinturón tanto como yo quiero conservarlo. Todo se reducirá a la resistencia, el coeficiente intelectual del anillo y quién tiene la mayor voluntad de ganar. Siento que soy el tipo indicado para el trabajo", añadió el monarca, con récord de 14-0, 5 KOs.

Por su parte el púgil panameño, de 26 años, resaltó que ha tenido la mejor preparación de su carrera y pronosticó que la pelea será emocionante.

"El sueño de todo boxeador es pelear por un título y salir victorioso sin dejar ninguna duda. Ese es mi plan para el 12 de diciembre. Me siento muy bien, fuerte y rápido. Como nunca antes", precisó.

Arboleda tiene marca de 16-1, 13 KOs, en su prometedora carrera.

Three weeks to go!



Feeling strong and already in weight



Hard work always pays!¿



It’s #SHOWTIME pic.twitter.com/wLp3UpfL69— Jaime Arboleda (@LittleJames507) November 10, 2020