Christiansen no define su futuro pero recalca que la imagen de Panamá ha sido muy buena en el Mundial

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó este sábado que la imagen que ha dado su equipo al mundo ha sido "muy buena", a pesar de que hayan sido eliminados en la fase de grupos sin puntos ni goles a favor.



"No hemos ganado, cero puntos, cero goles, pero la imagen de Panamá para el mundo ha sido muy buena", dijo el técnico en la rueda de prensa tras perder por 0-2 ante Inglaterra en la última jornada del Grupo L, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Panamá acabó la fase de grupos con pleno de derrotas, tras caer también ante Ghana y Croacia por idéntico resultado (0-1).



"No hay duda de que a mí me gusta ganar y ser ambicioso, y como he comentado con anterioridad, tenía la esperanza de hacer buenos partidos y sacar puntos, pero no ha podido ser", señaló.



El preparador hispano-danés se mostró, sin embargo, "orgulloso" de la plantilla canalera y subrayó que, en su opinión, Panamá ha hecho un Mundial 2026 "muy digno".



"Desde mi punto de vista han hecho un mundial espectacular y ojalá les salgan muchas novias a estos jugadores", declaró.



Christiansen destacó que el elenco estuvo "compacto" y "ordenado" contra los ingleses, pero que les faltó contundencia en el ataque.



"Hay que recordar a quién nos hemos enfrentado. Inglaterra ha hecho una presión muy intensa durante todo el partido y cuando recuperábamos, perdíamos demasiado pronto el balón", analizó.



También lamentó la ausencia por lesión de Adalberto Carrasquilla, centrocampista del Pumas mexicano, en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.



"Fue una pena, pero ahora lo más importante es que se recupere, que haga buena pretemporada y que se presente para lo que viene con la selección", expresó.



También reveló que Carrasquilla parecía que iba a llegar a tiempo, pero tuvo un "retroceso" en su proceso de recuperación que le impidió poder jugar con la absoluta en la fase de grupos.

Futuro

Christiansen dejó en el aire su continuidad en el cargo, tras ser eliminado este sábado en la fase de grupos del Mundial 2026 con tres derrotas y ningún gol a favor ante Ghana, Croacia e Inglaterra.



"Acabo mi contrato en un par de días y, bueno, necesito un tiempo para analizar todo lo que ha pasado en este Mundial, los seis años que llevo, que llevamos en Panamá, es algo que hay que hablar con muchas partes", señaló el técnico en rueda de prensa, tras perder por 0-2 contra Inglaterra, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



El preparador hispano-danés especificó que hablará sobre su futuro con su familia, que "son los principales perjudicados" de su ausencia durante su periodo al frente del combinado centroamericano.



"Pero, pero, orgulloso de haber pertenecido a esta selección. Hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos y lo que se vio en este Mundial es el reflejo del trabajo de todos", manifestó en tono de despedida.



Repreguntado sobre su continuidad como seleccionador de Panamá, Christiansen reiteró que tiene que "sopesar" si lo mejor, en este momento, "es continuar, dejarlo o probar algo nuevo".



"Quiero reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en estos tres partidos (del Mundial 2026), sobre lo que ha sido el proceso de convivencia en este tiempo, y sobre lo que es mejor para mí y para la federación", explicó.



"Tampoco hay que ser egoístas. Todos tenemos que querer y buscar qué es lo mejor para progresar. Si es para continuar de la misma manera, no vale la pena. Hay que analizar las cosas y, por eso digo, que se necesita tiempo", añadió.



Panamá puso fin este sábado a su segunda participación en una fase final de un Mundial con pleno de derrotas en la fase de grupos y ningún gol a favor frente a los cuatro recibidos contra Ghana (0-1), Croacia (0-1) e Inglaterra (0-2).



Con todo, el entrenador consideró que la imagen que ha dado el equipo canalero al mundo ha sido "muy buena".