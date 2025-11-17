Christiansen pide jugar a los panameños con 'sabiduría' ante El Salvador

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, fue claro y directo, pidió “sabiduría” al enfrentar al El Salvador este martes en el estadio Rommel Fernández, tener la “cabeza fría y pies calientes”, reconoció que El Salvador no viene a regalar nada y confía que los jugadores de Guatemala serán “profesionales” al momento enfrentar a Surinam en el estadio El Trébol en tierras chapinas.

Christiansen explicó que El Salvador viene de perder por 4-0, llega con el “orgullo” herido y eso lo hace para él “más peligroso”.

De igual manera, el técnico del elenco panameño no ocultó que existe presión “mariposas” en el estómago por el partido ante los salvadoreños, debido a que clasificar a un mundial en casa es “algo bonito”.

A juicio del técnico, no cree que “El Bolillo” Gómez cambie mucho con respecto a los partidos que ha hecho anteriormente, “va a seguir jugando de la misma manera”, ripostó.

El míster pidió el respaldo de la afición desde el minuto uno y señaló que no puede realizar “un partido corre calle”, por eso planeta jugar con “sabiduría” y reiteró que “hay que ganar, meter el primer gol”.