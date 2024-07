Christiansen y su petición para enfrentar a Bolivia

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, sostuvo este domingo que los Canaleros deberán enfrentarse a Bolivia en la Copa América como si la última fecha del grupo C fuera un partido decisivo para clasificar a un mundial de fútbol.



"Con esa gran oportunidad que tenemos de pasar de ronda, no lo podemos dejar atrás y todo el mundo tiene que salir como si fuera el último partido, el partido clave para meternos en un mundial", afirmó Christiansen en la conferencia de prensa en vísperas del encuentro que se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.



Sobre la estadística histórica de enfrentamientos entre ambas selecciones, hasta ahora favorable para Panamá, el técnico señaló que no pueden "vivir del pasado".



"Tenemos que vivir del presente y el presente ahora dice que estamos en un buen momento y que mañana (lunes) tenemos que intentar por todos los medios ganar a Bolivia para estar o tener más opciones de pasar a la siguiente ronda", manifestó.



Agregó que la selección centroamericana está enfocada en ganar el partido "de la mejor manera" y sumar tres unidades, al margen de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo entre Uruguay y Estados Unidos, del que también depende su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.



Para Christiansen, será "mala suerte" si con 6 puntos no les alcanza para avanzar a cuartos de final, pero aseguró que por lo menos habrán hecho lo que tenían que hacer, "que es ganar el partido".



El estratega auguró un partido que "no va a ser nada fácil", pues los jugadores de la Verde "también están heridos, quieren cambiar esas dos derrotas e irse con buen sabor" del torneo.



También consideró que la euforia tras vencer a Estados Unidos en la anterior fecha ya pasó y ahora están mentalizados en el encuentro, en el que si no están "al cien por ciento" les "tocará sufrir".



Sin revelar el nombre, el seleccionador aseguró que ya sabe quién ingresará en el lugar de Adalberto Carrasquilla, un pilar en el equipo que fue sancionado con dos partidos tras su expulsión ante el anfitrión del torneo.



Señaló que le habría gustado que la sanción fuera por un solo encuentro, pero expresó su confianza en que el reemplazo de Carrasquilla lo hará "a las mil maravillas".



Panamá tiene los mismos tres puntos que Estados Unidos en el grupo C, por lo que tiene la necesidad de ganar a Bolivia que, sin unidades ni anotaciones, tendría que golear por mucho al equipo centroamericano y esperar una goleada de la Celeste en el otro partido para tener alguna oportunidad.