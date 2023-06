Christiansen:'El equipo respondió bien'

El técnico de la selección nacional Thomas Christiansden, manifestó que le gustó mucho el rendimiento del equipo ante México pese a la derrota 0-1.

El estratega lamentó la lesión de André Andrade antes del partido y que tuvo que sustituirlo dentro del equema que había planificado porara el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf,

"El gol que recibimos a los 3 minutos de partido fue un handicap en contra, pero aunque no marcamos el equipo ha estado serie, hemos creado muchas oportunidades. Vi a los jugadores más comprometido y con una actitud distinta y peleando", indicó Christiansen. El entrenador aseguró además que el gol que le anularon a Anibal Godoy, tras una chilena, fue ensayado.

Por su parte Godoy indicó, "El gol no la he visto, el árbitro me dijo que había un compañero fuera de lugar. El fútbol no es de merecimiento, pero como le dije a los compañeros, no tenemos que reprocharnos nada, jugamos un buen partido y no pudimos ganar.

Panamá no pudo ayer con México en la lucha por el tercer lugar de La Liga de Naciones de Concacaf y terminó perdiendo por 0-1 en partido celebrado en Las vegas, Estados Unidos.

El cuadro de Thomas Christiansen mejoró su forma de juego en comparación al primer partido de Final Four ante Canadá donde cayó por 0-2.

Los Mexicanos aprovecharon un espacio que les dejó la zaga panameña para y a los 3 minutos de partidos lograron vencer por la banda izquierda al arquero Luis "Manotas" Mejias.

A los 54 minutos a pase de Fidel Escobar tras una jugada de laboratorio Aníbal Godoy de chilena venció al portero Guillermo Ochoa, pero el árbitro silenció el festejo panameño al decretar que había un fuera de juego.

La selección panameña no pudo conseguir un triunfo en el Final Four y ahora sigue su camino a la Copa Oro 2023.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!