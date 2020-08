Ciclista colombiano Egan Bernal, con lesión en la espalda

El colombiano Egan Bernal sufre una lesión en la espalda que ha sido el motivo por el que el ganador del Tour de Francia 2019 no ha tomado la salida en la cuarta etapa del Dauphiné, una decisión "de carácter preventivo" a solo dos semanas para el comiendo del Tour en Niza.

"Creemos que Egan Bernal ya tiene las carreras que necesitaba. Hemos decidido que no saliera por una lesión en la espalda que ya había tenido antes, así que quisimos asegurarnos para tener el tiempo suficiente para tratarlo adecuadamente y asegurarnos de esté al 100 por ciento para la salida del Tour. Regresó al hotel, pero seguramente podría haber hecho la etapa", señaló Gabriel Rasch, director del Ineos.

Antes su compañero galés Geraint Thomas se refirió a la situación de Bernal.

"Tiene un ligero dolor de espalda y lo mejor para él es tomárselo con calma. Falta poco para el Tour y es importante que llegue al 100 por ciento. No es un problema importante y es mejor estar del lado de la precaución", dijo Thomas.

Thomas, ganador del Tour 2018, agregó que Bernal "ha hecho ya dos carreras antes del Dauphiné y ahora solo se trata de asegurar el buen estado de forma para el Tour".

Bernal perdió tiempo respecto a Roglic en la cimas de la segunda y tercera etapas, pero fue el más fuerte del Ineos, dejando claro quién debe ser el líder del equipo para el Tour.

El abandono puede plantear dudas sobre el estado de forma del colombiano a dos semanas del gran reto del Tour, donde aspira a su segundo título consecutivo.

El técnico de la escuadra británica también se refirió a los otros dos líderes del equipo en el Daiphiné: Geraint Thomas y Chris Froome.

"Thomas y Froome continúan progresando paso a paso. Todavía no están a tope, pero soy optimista de que estarán un paso por encima en Niza en el comienzo del Tour", dijo.

In our #Dauphine report today we've got @kwiato's reaction to seventh place in the break, plus DS Gabriel Rasch with an update on Egan Bernal who did not take the start.