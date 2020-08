Ciclista Remco Evenepoel se fractura tras sufrir dramática caída por un barranco

El belga Remco Evenepoel (Deceunick Quick Step) sufre una fractura en el pelvis que le impedirá competir por lo que resta de la temporada, tras la grave caída en un barranco de este sábado mientras competía en Il Lombardía, informó su equipo en un comunicado oficial.

"Lamentablemente, los rayos X mostraron una fractura de pelvis y una contusión en el pulmón derecho, que mantendrá a Evenepoel, ganador de cuatro vueltas por etapas este año, al margen por el próximo período", informo el equipo Deceunick Quick Step.

"Nuestro corredor seguirá en el hospital esta noche (por el sábado) y regresará a Bélgica este domingo", agregó.



Evenepoel, que a sus 20 años había ganado todas las vueltas por etapas en las que participó este año, encaraba Il Lombardía de este sábado como uno de los favoritos, decidido a conquistar la primera clásica Monumento de su carrera.

Sin embargo, mientras peleaba por el liderato de la carrera, Evenepoel sufrió un grave accidente a falta de cincuenta kilómetros para el final, cuando impactó en un puente de piedra y cayó en un barranco de unos siete metros.

El belga impactó con la pierna derecha en la pared y cayó al vacío, causando momentos de profunda preocupación por un accidente que pudo tener consecuencias gravísimas, puesto que el puente tiene una gran altura en la parte central.

Afortunadamente, el impacto se produjo en la parte inicial, inmediatamente después de una curva, cuando el barranco era de unos cinco metros.

El corredor belga, campeón de Europa contrarreloj y ganador este año en San Juan, Algarve, Burgos y Polonia, fue socorrido de forma inmediata por los médicos, que le inmovilizaron, colocaron en una camilla y llevaron al hospital de Como.

Pese al fortísimo dolor por la caída, Evenepoel estuvo consciente en todo momento.

Horrific crash of Remco Evenepoel



Lets pray he's fine



That's a few meters deeper pic.twitter.com/6y3o163TdV