Circuito Nacional de Surf iniciará en Mariato

Por lo menos 100 surfistas han confirmado su participación en la primera fecha válida del Circuito Nacional de Surf 2025, que se desarrollará este 15 y 16 de marzo en Playa Morrillo, Mariato, provincia de Veraguas, informó, Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf.

Entre los surfistas que han confirmado para competir en Mariato está Samanta Alonso, excampeona nacional.

También se contará con la surfista Evelyn Chaves, campeona damas; Agustín Cedeño, campeón longboard; Kely Gasparovic, campeona Jr; Víctor Camarena, campeón Jr. y Edwin Nuñez, campeón bodyboard.

Este selecto grupo de atletas resalta el exigente nivel competitivo que este año presentará en cada una de sus pruebas el Circuito Nacional Surf.

Las siguientes válidas del Circuito Nacional de Surf se realizarán en Santa Catalina, Soná, Veraguas (5 y 6 de abril); Playa Venao, Pedasí, Los Santos (3 y 4 de mayo); Chame, Panamá Oeste (7 y 8 de junio) e Isla Colón, Bocas del Toro (12 y 13 de julio).

En el torneo nacional se competirá en las categorías: Open Masculino, Open Femenino, Longboard Mixto, Júnior Masculino (U18), Júnior Femenino (U18), Boys Sub 16, Girls Sub 16, Bodyboard Mixto, Sub 14 Mixto (U14), Sub 12 Mixto (U12), Master Mixto (40+) y SUP Surf Mixto.

Bruno Sánchez agregó que la actual directiva busca trabajar con nuevas figuras, todo con el objetivo de desarrollar y masificar el surf, pensando en futuras competencias internacionales.