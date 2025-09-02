'Coco' Carrasquilla, en la eliminatoria y Surinam: 'Nos estamos jugando todo'

La selección mayor de Panamá llegó a Surinam, para el partido que inicia la última fase final de la eliminatoria de la Concacaf.

"Nos estamos jugando todo' , dijo Adalberto "Coco" Carrasquilla, sobre la última fase eliminatoria y el partido que se avecina contra Surinam.

El elenco panameño realizó su último entrenamiento este martes por la mañana en el estadio Rommel Fernández y luego se trasladó en vuelo chárter hacia el país sudamericano.

El mediocampista, agregó que se siente bien físicamente, que viene teniendo acción con los Pumas en la Liga MX y volvió a lamentar que no pudo estar en la pasada Copa Oro por una lesión muscular, además mostró su alegría por volver a “vestir la camiseta” de la selección nacional.

"Coco" explicó que ha estudiado a su rival y que todavía quedan "dos días, para seguir analizando (a Surinam)" y añadió que trabajarán en equipo, que eso ya lo ha conversado con el capitán Aníbal Godoy.

Sobre la cancha sintética que se jugará en Paramaribo en el Dr. Franklin Essed Stadion que tiene césped artificial, Carrasquilla, agregó que habrá que recordar los tiempos cuando jugaba en la LPF, donde los jugadores que hoy militan en el extranjero, jugaban en cancha sintética en la liga doméstica.

El jugador de Pumas, reconoció que Panamá llega como favorito en el Grupo A en esta fase de la eliminatoria, que son seis partidos y que “es mentira que vamos a tener la pelota los 90 minutos, que vamos a presionar todo el partido”. También Panamá tendrá que defenderse y sufrir, precisó.

Por su parte, José “Coto” Córdoba, que milita en el Norwich City, inglés, reiteró que se ha analizado a Surinam y que lo ha conversado con el técnico Thomas Christian.

Córdoba sostuvo que Surinam es un equipo que cuenta con jugadores en Europa y es 'complicado", que habló con Christiansen, sobre estos jugadores y su estilo de juego.

Panamá enfrentará a Surinam en el Grupo A, en Paramaribo a las 4:30 p.m. (hora istmeña de este jueves).

En el otro partido del Grupo A, Guatemala recibe a El Salvador.

Serán partidos de ida y vuelta, y el equipo que termine de líder del grupo, asegura su boleto al Mundial 2026.