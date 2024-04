'Coco' Carrasquilla: 'Vamos a competir de tú a tú con todos en la Copa América'

En menos de dos meses y medio Adalberto 'Coco' Carrasquilla liderará a Panamá en la Copa América. Le espera un grupo exigente con Uruguay, el anfitrión Estados Unidos y Bolivia, pero el centrocampista del Houston Dynamo destacó en una entrevista con la Agencia EFE que tiene claro que su equipo puede competir de tú a tú con todos.



Carrasquilla (Ciudad de Panamá, 28 de noviembre de 1998) compite desde 2021 en los Houston Dynamo, con los que fue campeón de la Copa US Open 2023 tras ganarle la final al Inter Miami de Leo Messi. Su equipo, pese a la baja del mexicano Héctor Herrera por lesión, está a tres puntos del liderato en el Oeste de la MLS.



El panameño, que está jugando de volante, dijo que se inspira en el croata Luka Modric y que intenta aprender a diario de Héctor Herrera.



Pregunta: Faltan ya pocas semanas para la Copa América. ¿Cómo vive estos meses previos?



Respuesta: Va a ser una Copa América muy competitiva. En la última fecha FIFA no estuvimos tan bien. Somos conscientes de lo que hay que mejorar, y también estoy tranquilo porque sé que al equipo no le gusta pasar por malos momentos. Somos una selección muy competitiva, vamos a llegar a la Copa América para mostrar que hemos crecido y competir de tú a tú con todos los rivales. Va a ser un grupo bastante difícil, pero sé que vamos a estar comprometidos.



P: ¿Qué significaría para usted representar a Panamá en el Mundial de 2026?



R: A qué jugador no le gustaría jugar un Mundial. Es mi sueño a nivel selección, y para eso hay que competir bien a nivel de club. Es mi sueño y espero lograrlo.



P: ¿En qué jugadores se inspira?



R: Mi inspiración es Luka Modric, por su habilidad, su visión, su toque diferente, es uno de los jugadores que me inspiran hoy en día y es mi ejemplo a seguir.



P: ¿Cómo es su relación con Héctor Herrera en Houston?



R: Siempre converso con él, le pregunto cómo está. Sabe que le extrañamos dentro del campo, pero también sé que es más importante su recuperación que volver rápido. Siempre aprendo de él, es un ejemplo a seguir por su personalidad, por su diario vivir, por lo profesional que es. Contento por vivir y aprender de personas como él. Siempre intento seguir aprendiendo y que me enseñe muchas cosas.



P: Vienen de una derrota en Chicago contra el Fire, ¿qué no funcionó en el partido del Soldier Field?



R: Nos vamos un poco tristes por la derrota, pero sabemos que venir a jugar de visita no es fácil. Lo intentamos y casi sacamos puntos de acá, vamos a ver los errores que tuvimos hoy para mejorarlo en el próximo partido.



P: ¿Cómo se siente físicamente?



R: La temporada está empezando, ahora realizo otra posición porque hoy en día no estamos completos y se me hace un poco incómodo por las costumbres del año pasado. Estoy contento porque el equipo va por el buen camino y hay que seguir aportándole buenas cosas al equipo.



P: ¿Qué opina del arranque de temporada de la MLS?



R: Fue un arranque un poco raro, cualquier equipo le gana a cualquiera. Pero yo estoy enfocado en cómo estamos jugando. Sin un jugador tan importante como es Héctor vamos por el buen camino.